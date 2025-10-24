게임하면 라면이 반값?! 카카오뱅크 X 농심의 ‘돈 버는 재미’

카카오뱅크(대표 윤호영, Daniel)가 농심과 손잡고 ‘돈 버는 재미 with 농심’을 선보인다고 24일 밝혔다. 이벤트는 11월 2일까지 진행되며, 고객이 카카오뱅크 앱 내 ‘돈 버는 재미’ 코너에서 게임 미션을 완료하면 농심몰 인기 제품을 할인받을 수 있다.

‘돈 버는 재미’는 지난 10월 출시된 카카오뱅크의 앱테크 통합 서비스로, ‘카드 짝맞추기’, ‘색깔 맞추기’, ‘빨리 맞추기’, ‘기억력 테스트’ 등 간단한 게임을 즐기며 보상을 얻는 방식이다.

이번 제휴에서는 △‘카드 짝맞추기’ 2회 달성 시 ‘츄파춥스 오션믹스 젤리’ 무료 교환권 △‘색깔 맞추기’ 2회 시 ‘너구리’ 40% 할인 쿠폰 △‘빨리 맞추기’ 2회 시 ‘짜파게티’ 40% 할인 쿠폰 △‘기억력 테스트’ 2회 시 ‘바나나킥’ 또는 ‘메론킥’ 60% 할인 쿠폰이 제공된다.

발급된 쿠폰은 카카오뱅크 앱 ‘내 쿠폰’ 페이지에서 ‘쿠폰 등록하기’를 눌러 농심몰에 바로 등록할 수 있다.

앞서 카카오뱅크는 지난 9월 24일부터 10월 2일까지 정관장과 제휴해 ‘돈 버는 재미 with 정관장’을 운영했다. 9일간 약 40만 명이 참여하며 추석 선물세트 할인 등의 혜택을 누렸다.

카카오뱅크는 이번 농심 제휴를 시작으로 식품, 뷰티, 생활 분야로 파트너십을 확대해 고객들에게 더 다양한 혜택을 제공할 계획이다.

카카오뱅크 관계자는 “작년 3월 진행한 ‘저금통 with 농심’의 높은 호응에 힘입어 두 번째 협업을 추진했다”며 “앞으로도 고객이 즐겁게 앱테크를 경험하고 제휴사의 혜택도 함께 누릴 수 있도록 파트너십을 넓혀가겠다”고 말했다.

