BTS 진, 앵콜 팬콘서트 D-7…"모든 순간 아미와 함께 만들고 싶어"

방탄소년단(BTS) 진. 한윤종 기자

방탄소년단(BTS) 진이 앵콜 팬콘서트를 일주일 앞두고 기대감을 내비쳤다.

진은 오는 31일부터 11월 1일 이틀간 인천시 미추홀구 인천문학경기장 주경기장에서 '#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE'(달려라 석진 투어)을 개최한다.

진은 지난 6월 고양에서 첫 팬콘서트를 시작으로 미국, 유럽, 일본 등 총 9개 도시에서 18회 공연을 펼치며 아미(ARMY·방탄소년단 팬덤명)들과 함께했다.

이번 인천에서의 공연은 팬콘서트의 마지막을 장식하는 무대로 수많은 아미들이 운집할 것으로 예상된다.

'#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE'는 방탄소년단 공식 유튜브 콘텐츠 '달려라 석진'의 세계관을 확장한 콘셉트로 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에서 온라인 스트리밍으로도 시청할 수 있다.

빅히트뮤직

진은 콘서트를 앞두고 빅히트 뮤직을 통해 "처음으로 솔로 팬콘서트 투어를 진행하면서 각 도시의 아미 분들을 만날 수 있어 정말 행복했다"며 "이번 공연은 아미 분들을 만나고 싶은 마음에서 시작했고 긴장도 되지만 기다려주신 분들을 다시 만날 생각에 설레는 마음이 더 크다"고 심경을 전했다.

이어 그는 "무엇보다 저도 아미 분들도 마음껏 즐기고 뛰어놀 수 있는 시간이 됐으면 한다. 앙코르 콘서트인 만큼 모든 순간을 아미 분들과 함께 만들고 싶다. 돌이켜봤을 때 '달려라 석진' 투어가 여러분의 기억 속에 행복하고 즐거운 추억으로 남으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

그러면서 "정말 오랜만에 부르는 노래도 있다. 아미 분들이 이 노래를 기억하고 계실지 살짝 궁금하다. 이번에만 볼 수 있는 특별한 연출도 있으니 기대해주셔도 좋을 것 같다"고 말해 기대감을 높였다.

마지막으로 진은 "원래도 잘 뛰고 놀아주시지만 이번에도 점프점프 하실 수 있는 체력만 잘 챙겨오시면 정말 좋을 것 같다. '달려라 석진'은 뛰면서 봐야 제맛이다"라고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지