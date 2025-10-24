‘오타니를 품은’ 다저스 VS ‘오타니를 놓친’ 토론토, ‘이도류’를 둘러싼 악연의 두 팀이 펼치는 월드시리즈, 관전포인트는?

미국 메이저리그(MLB)의 2025시즌 챔피언을 가리는 월드시리즈가 25일(이하 한국시간)부터 시작된다. 매치업은 2년 연속 월드시리즈 우승에 도전하는 로스앤젤레스(LA) 다저스와 1992∼1993년 월드시리즈 2연패 이후 무려 32년 만에 꿈의 무대에 다시 오른 토론토 블루제이스다.

두 팀은 MLB 최고의 슈퍼스타인 ‘이도류’ 오타니 쇼헤이를 둘러싼 ‘악연’이 있는 사이다. 오타니는 2023시즌을 마치고 MLB 진출 후 처음으로 자유계약선수(FA) 자격을 얻었다. FA 시장 최대 화두였던 오타니의 행선지를 두고 많은 팀들이 영입전에 참전했지만, 토론토와 다저스의 2파전으로 좁혀졌다. 토론토는 오타니 영입을 위해 최선을 다했다. 오타니가 토론토 훈련시설을 비공개로 확인하고 싶다고 하자 이미 훈련 중이던 선수들을 모두 내보내기도 했다. 클럽하우스를 오타니가 좋아하는 유니폼과 운동복, 소품으로 온통 꾸몄다. 토론토가 준비한 갖가지 선물을 오타니가 챙겨 떠나자 토론토 내부에선 오타니 영입을 확신했다.

그러나 오타니의 선택은 다저스다. 오타니는 10년 7억달러(약 1조원)라는 당시 북미 프로스포츠 사상 최대규모 계약을 제시한 다저스로 자신의 둥지를 옮겼다. 그리고 계약 기간 10년 동안 매년 연봉을 200만달러만 지급하고, 계약 기간이 끝난 뒤 10년간 매년 6800만달러를 받는 지불유예, 이른바 디퍼까지 수용했다. 이는 오타니가 자신에게 줄 연봉분을 줄여준 대신 특급 선수들을 많이 영입해 월드시리즈 우승을 반드시 차지하겠다는 의지였다. 지난 시즌엔 팔꿈치 수술 여파로 투수는 개점휴업을 했던 오타니는 타자로만 나서며 전인미답의 영역인 50홈런-50도루 클럽을 개설했고, MLB 진출 후 처음으로 포스트시즌에 나가더니 월드시리즈 우승까지 차지했다.

올 시즌에는 투수로도 뛴 오타니는 다저스이 2년 연속 월드시리즈를 이끌었다. 특히 지난 18일 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈 4차전에서는 선발 등판해 6이닝 10탈삼진 무실점 완벽투에 홈런포 3방을 터뜨리며 다저스의 월드시리즈 진출을 직접 확정짓기도 했다. MLB 역사를 통틀어 선발 투수가 3홈런을 터뜨린 것은 오타니가 처음이다. 현지매체 디 어슬레틱은 오타니를 두고 “초자연적 현상”이라고 적었다.

과연, 토론토가 오타니를 빼앗긴 다저스를 상대로 복수혈전에 성공할 수 있을지 두 팀 간 월드시리즈 1차전은 25일 오전 9시, TV 채널 스포티비 프라임(SPOTV Prime)과 스포츠 OTT 서비스 스포티비 나우(SPOTV NOW)에서 생중계될 예정이다.

2년 연속 월드시리즈 진출에 성공한 다저스가 객관적인 전력에서는 한 수 위다. 1998∼2000년까지 월드시리즈 3연패를 달성한 뉴욕 양키스 이후 처음으로 연패를 달성한 팀이 될 가능성이 높다는 평가다. 다저스는 블레이크 스넬, 야마모토 요시노부, 타일러 글래스나우, 그리고 ‘투타 겸업’ 오타니 쇼헤이까지 탄탄한 선발 로테이션으로 포스트시즌을 지배하고 있다. MLB.com에 따르면, 정규시즌 후반 다저스의 선발 투수들이 제 기량을 찾으며 포스트시즌에서의 활약을 예고했다고 전했다.

여기에 올 시즌 큰 기대 속에 MLB에 진출했으나 정규시즌에서는 크게 부진했던 사사키 로키의 반전이 눈에 띈다. 포스트시즌 들어 불펜 투수로 변신한 사사키는 빈약한 다저스 불펜에서 군계일학의 활약을 선보이고 있다.

다저스는 1차전 선발로 블레이크 스넬을 내세운다. 블레이크 스넬은 포스트시즌 3경기 선발 등판해 모두 선발승을 챙겼고, 평균 자책점 0.86을 기록 중이다. 월드시리즈 1차전에서도 무패 행진을 이어갈지 관심이 모이고 있다.

32년 만에 월드시리즈 제패에 도전하는 토론토는 타선의 뜨거움을 믿는다. 토론토는 포스트시즌에서 홈런 20개와 장타율 .523을 기록 중이다. 이 중 팀 타선의 중심이자 포스트시즌에서 위협적인 활약을 펼치고 있는 블라디미르 게레로 주니어가 홈런 6개, 챔피언십 시리즈 7차전에서 화끈한 역전 3점 홈런을 터뜨린 조지 스프링어가 4개, 알레한드로 커크가 3개의 홈런을 기록하고 있다. MLB.com은 토론토의 주전 타자 8명 전원이 평균 이상의 타격 지표를 기록하고 있다고 전하며, 토론토의 포스트시즌 화끈한 공격력에 대해 조명한 바 있다. 월드시리즈 1차전은 토론토의 홈구장인 로저스 센터에서 펼쳐진다. 토론토로서는 다저스 선발 4인방과 사사키 사이를 비집고 파고들어야만 승산이 있다. 과연, 토론토가 홈 팬들 앞에서 시원한 타격을 앞세워 디펜딩 챔피언 LA 다저스를 상대로 기선제압에 성공할 수 있을지 귀추가 주목된다.

한편, 김혜성의 월드시리즈 활약 여부도 관심을 모은다. 지난 23일 다저스 공식 인스타그램에는 토론토 원정 비행기에 오르는 김혜성의 이미지가 게재됐다. 김혜성은 포스트시즌에서 필라델피아 필리스와의 디비전시리즈 4차전 연장 11회 말 대주자로 한차례 출전했다. 당시 김혜성은 빠른 발로 홈 플레이트를 밟았고, 이 득점으로 다저스는 필리스를 시리즈 성적 3 대 1로 누르고 챔피언십시리즈에 진출했다. 과연, 김혜성이 ‘BK’ 김병현에 이어 우승 반지를 차지할 두 번째 코리안 메이저리거가 될 수 있을지 2025 MLB 포스트시즌 월드시리즈 전 경기는 스포티비 프라임(SPOTV Prime) 채널과 스포츠 OTT 서비스 스포티비 나우(SPOTV NOW)를 통해 생중계로 만나볼 수 있다.

■ 2025 MLB 포스트시즌 월드시리즈 중계 일정 10/25(토) [1차전] 09:00 LA 다저스 vs 토론토 / SPOTV Prime, NOW 10/26(일) [2차전] 09:00 LA 다저스 vs 토론토 / SPOTV Prime, NOW 10/28(화) [3차전] 09:00 토론토 vs LA 다저스 / SPOTV Prime, NOW 10/29(수) [4차전] 09:00 토론토 vs LA 다저스 / SPOTV Prime, NOW 10/30(목) [5차전*] 09:00 토론토 vs LA 다저스 / SPOTV Prime, NOW 11/1(토) [6차전*] 09:00 LA 다저스 vs 토론토 / SPOTV Prime, NOW 11/2(일) [7차전*] 09:00 LA 다저스 vs 토론토 / SPOTV Prime, NOW

