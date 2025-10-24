전국 대부분 지역 완연한 가을날…동해안엔 비 이어져

24일 대부분 지역은 완연한 가을 날씨를 누리겠지만 동해안은 비가 이어지겠다.



이날 강원영동과 영남을 제외한 지역은 중국 북부지방에서 서해상으로 이동하는 대륙고기압 영향으로 대체로 맑다가 낮부터 점차 구름이 많아지겠다.

강원영동과 영남은 흐리겠고 특히 중국 북동지방에서 동해북부해상으로 세력을 넓히는 고기압 때문에 동풍이 불면서 강원영동과 경북동해안에는 비가 오겠다. 부산과 울산에도 가끔 비가 내릴 때가 있겠다.



동해안을 중심으로 강원영동은 이달 들어 비가 내리지 않은 날을 꼽는 것이 빠를 정도로 비가 자주 내리고 있다. 간밤에도 비가 많이 내렸는데 지난달 극심한 가뭄을 겪은 강원 강릉시의 구정면(여찬리)에는 전날부터 이날 오전 8시까지 누적 강수량이 122.5㎜에 달했다.



강원영동북부와 경북동해안엔 25일 새벽까지 비가 이어질 전망으로, 더 내릴 비의 양은 강원영동과 경북동해안 20∼60㎜, 경북남부동해안·경북북동산지·울릉도·독도 10∼40㎜, 부산과 울산 5∼10㎜ 정도일 것으로 예상된다.



동해안은 비 때문에 지반이 약해져 산사태 등이 발생할 수 있으니 주의해야 한다.



동해안에는 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍도 불겠으니 이에도 대비해야 한다.



순간풍속 시속 55㎞ 안팎 강풍은 제주와 남해안에도 불겠다.



동해안엔 25일까지 너울도 유입되겠다.



이날 기온은 평년기온과 비슷하거나 이를 조금 웃도는 수준을 유지하겠다.



오전 8시 주요 도시 기온은 서울 12.1도, 인천 11.2도, 대전 12.7도, 광주 12.7도, 대구 12.6도, 울산 13.7도, 부산 17.4도다.



낮 최고기온은 13∼23도일 것으로 예상된다.



제주남쪽바깥먼바다와 동해중부해상에 24일 밤, 경북북부앞바다와 동해남부북쪽먼바다는 25일 새벽까지 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ 높이로 높게 일겠다.



동해남부남쪽해상(울산앞바다 제외)과 남해동부먼바다도 이날 오전부터 풍랑이 거세지면서 풍랑특보가 내려질 수 있으니 기상 정보를 수시로 확인해야 한다.

<연합>

