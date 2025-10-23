李 “에이펙 계기 북·미 대화 적극 지원”…北미사일 도발엔 “김정은, 오랫동안 잘 참아”

이재명 대통령이 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 한 북·미 정상회담 가능성에 기대감을 표시하고, 회담이 성사된다면 적극 지원하겠다는 입장을 밝혔다.

이 대통령은 23일 공개된 미국 CNN방송과의 인터뷰에서 김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담이 성사될 것으로 예상하느냐는 질문에 “가능성이 크지 않지만, 북·미가 전격적으로 만날 수 있다면 전적으로 환영하고 적극적으로 지원할 생각”이라고 말했다.

이재명 대통령이 지난 21일 서울 용산 대통령실 청사에서 CNN과 인터뷰를 하고 있다. 대통령실 제공

이 대통령은 “트럼프 대통령과 김 위원장이 만나서 대화하기를 바란다”면서 “물론 남북 간에 직접 대화를 더 빨리하면 좋겠지만 현실이 그렇게 녹록지 않기 때문에 지금까지 쌓여온 업보라는 게 있어서 남북 간에 곧바로 유화 국면으로 전환되기는 쉽지 않다”며 “북·미 간의 대화가 시작되는 것도 남북 간의 관계 개선에 매우 좋은 조건이 될 것이라고 생각한다”고 말했다. 그러면서 “그런 조건이 갖추어질 수 있도록 그 여건을 만드는 것이 우리에게도 유익하기 때문에 제가 ‘피스메이커’(평화의 중재자)를 지원하는 ‘페이스메이커’(스포츠에서 다른 선수를 돕는 조정자)로서의 역할을 잘하겠다 이렇게 (트럼프 대통령에게) 말씀드렸다”고 설명했다.

이 대통령의 인터뷰는 22일 용산 대통령실에서 진행됐다. 이 대통령은 인터뷰에 앞서 북한이 이 대통령 취임 이후 처음으로 탄도미사일을 발사했다는 질문에 “김 위원장이 미사일 시험 발사를 했지만, 제가 보기에는 아주 오랫동안 잘 참았던 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 김 위원장에게 전하고 싶은 메시지가 있냐는 질문에는 “만나고 대화하는 것이 지금까지 쌓여 있는 많은 문제들을 해결하는 첫 출발점이 될 것”이라며 “매우 유익한 기회가 될 거다 이렇게 얘기하고 싶다”고 말했다. 취임 이후 남북 신뢰 관계 회복 및 대화 재개 노력을 일관되게 추진하고 있는 이 대통령이 북한을 향해 북·미 대화에 나설 것을 간접적으로 당부한 것으로 풀이된다.

CNN과 인터뷰하는 이재명 대통령. 이재명 대통령 SNS

이 대통령은 북한이 비난하는 한·미 연합훈련을 축소하거나 한국이 훈련을 주도하는 방안에 대한 질문에는 “한·미 연합훈련에 대해서는 우리 측의 판단, 북한 측의 판단이 서로 다르다”면서 “똑같은 사물을 놓고 서로 오해하거나 다르게 판단하고 있기 때문에 이런 문제들 역시도 대화를 통해서 얼마든지 해결해 나갈 수 있다고 생각한다”고 말했다. 이 대통령은 “남과 북은 서로 전쟁을 원하지는 않는다. 안정적인 체제 유지 그리고 그 속에 살아가는 국민들의 더 행복한 삶을 추구하겠죠”라고도 덧붙였다.

이 대통령은 이어 “북한을 공격할 생각도 없고, 북한과 공존하고 서로에게 번영할 수 있는 더 나은 길을 찾아보자는 것”이라며 “그래서 대화를 요청하기도 하고 협력을 추구하기도 하지만 지금은 완전히 닫혀 있는 상태”라고 평가했다. 이어 “정보가 통제되고 대화가 단절되고 또 적대적 관계들이 계속되어 왔기 때문에 지금은 가능성이 매우 희박해 보이긴 하지만, 오해들이 있으면 해소할 수 있고 또 우리는 안전한 삶을 추구하는 것이지 누군가를 공격하거나 누군가를 파괴하고 살상하기 위해서 정책을 추진하지는 않는다”고 말했다. 또 “그런 점들에 대한 이해가 지금은 서로 부족하고 오해가 격화되어 있기 때문에 끊임없이 노력하고 끊임없이 대화를 촉구하고 또 협력할 수 있는 계기를 만들어 가려고 한다”고 강조했다.

이 대통령은 에이펙 정상회의를 계기로 한·미 관세협상을 마무리할 수 있느냐는 질문에는 “가급적이면 빠른 시간 안에 한·미 간의 이견들을 해소하고 의견 일치를 봐서 사인하게 되길 바란다”면서도 “그러나 또 한편으로 보면 똑같은 현안에 대한 이해가, 같은 현안에 대한 이해, 또 보는 시각들이 서로 다를 수가 있는데 그걸 조정·교정하는 데 상당히 많은 시간과 노력이 필요한 것 같다”고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령이 한국이 제시한 3500억달러 규모의 대미 투자 패키지에 대한 직접 투자 요구 등과 관련해, 미국 내에서도 ‘마피아의 갈취’라는 비판이 나오고, 동맹국에게 관세를 올리겠다고 협박한다는 지적이 있다며 이에 대한 입장을 묻자, 이 대통령은 웃음을 터뜨린 뒤 “결국은 이성적으로 납득할 수 있는 합리적 결론에 이르게 될 것이다라고 믿는다”면서 “우리는 동맹이고 상식과 이성을 가진 존재들”이라고 답했다.

이 대통령은 한·중 정상회담에서 시진핑 중국 국가주석과 어떤 대화를 나눌 것이냐는 질문에는 “한국과 중국은 이념 체제를 달리하고, 또 그리 멀지 않은 과거에 군사적으로 충돌하기까지 한 경험이 있는 국가”라면서 “그러나 또 한편으로 보면 지리적으로 매우 가깝고 또 경제적으로든 또 여러 가지 측면에서 완전히 단절하고 살기 어려운 매우 특수한 관계, 미국도 중국과 대립하고 심지어 대결하고 어쩌면 적대적으로 보이기까지 하지만 또 한편으로 보면 교류하고 또 협력한다”고 전제했다.

이 대통령은 이어 “한국과 중국의 관계도 기본적으로는 이념과 체제를 달리하고 또 한·미 동맹이라는 특별한 관계기 때문에 중국과의 관계를 관리하기가 매우 어려운 측면이 있다”면서 “우리로서는 정말로 적정한 선을 잘 지키면서 중국과의 관계도 잘 관리해 나가야 되는 그런 상황에 처해 있다”고 말했다.

이 대통령은 “국가 간 관계란 칼로 자르듯 어느 나라는 친구고 어느 나라는 아니라고 나눌 수는 없는 것”이라며 “그렇게 간단한 문제가 아니라 매우 복잡한 사안”이라고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지