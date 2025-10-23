박승원 광명시장 “지방정부의 ‘지속가능’ 정책, 중앙정부 역할 커”

박승원 경기 광명시장이 지방정부의 지속가능한 정책 추진을 중앙정부가 뒷받침해야 한다고 목소리를 높였다.

박 시장은 23일 대한상공회의소에서 열린 ‘2025 제16회 아시아미래포럼’의 지방정부 라운드테이블에 패널로 참석해 이같이 강조했다.

박승원 광명시장이 23일 대한상공회의소에서 열린 ‘2025 제16회 아시아미래포럼’에서 발언하고 있다. 광명시 제공

그는 “지방정부가 지속가능한 성장에는 강력하고 일관적 정책 추진이 필요하다”며 “중앙정부와 전문가들이 전략적으로 정책 기반을 조성해 지방정부의 실질적 실행력을 높여야 한다”고 말했다.

이어 “광명시는 지역 회복력 강화의 핵심을 ‘지역 공동체의 힘’에 두고 정책을 추진하고 있다”며 “주민이 지역문제 해결의 주체로 참여할 수 있도록 자치분권을 필두로 평생학습, 기후위기 대응, 자원순환, 사회적경제, 정원도시 등 6대 지속가능 핵심가치를 중심으로 정책을 추진하고 있다”고 설명했다.

현재 광명시는 모든 동(洞)에 주민자치회를 구성하고 500인 원탁토론회, 시민공론장 등 시민참여 플랫폼을 확대하고 있다. 아울러 평생학습 정책의 하나로 자치대학을 통해 지속가능한 도시 가치를 배우고 실천할 수 있는 지역 활동가를 양성 중이다.

박승원 광명시장이 23일 대한상공회의소에서 열린 ‘2025 제16회 아시아미래포럼’에서 발언하고 있다. 광명시 제공

기후위기 대응 분야에선 시민참여형 탄소중립 정책을 적극적으로 추진하고 있다. 탄소 저감의 기본인 자원순환 체계를 확립해 전국 지자체의 모범사례로 평가받는다.

사회적기업과 협동조합을 육성해 사회적경제 생태계를 확장하고 지역자원이 지역 내에서 순환하며 성장하는 지역공동체 자산화 기반을 만들고 있다. 시민정원사와 도시 곳곳에 정원을 조성하는 등 도시의 품격도 높이고 있다.

박 시장은 “광명시는 환경, 경제, 사회 등 다양한 분야에서 정책을 일관성 있게 추진하고 있다”며 “앞으로도 시민과 함께 강력하게 지속가능한 도시 정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지