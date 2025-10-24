나민애 교수 "공부 머리 유전 NO…우리 애 보면 알아"

나민애 교수. KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 캡처

나민애 교수가 '공부 머리'는 유전이 아니라고 주장했다.

23일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 서울대에서 글쓰기를 가르치는 나민애 교수가 출연했다.

이 자리에서 MC들이 "공부 머리는 타고난 거냐? 노력으로 되는 거냐? 집안 유전이냐?"라는 질문을 던졌다. MC 홍진경이 나 교수를 가리키며 "공부왕, 진짜 천재다. 서울대 국문과 졸업, 박사 학위, 전교 1등을 놓친 적 없다"라고 알렸다.

나 교수가 "아니다. 몇 번 놓쳤다"라고 받아쳐 웃음을 샀다. 이어 공부 머리가 유전인지 재차 묻자, 아니라며 "우리 애들 보면 안다"라고 해 폭소를 안겼다.

KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 캡처

나 교수는 "내가 전국 (모의고사) 50등이고, 남편이 17등 이렇게 결혼했는데, (그렇다면 애들은) 평균 내서 전국 30등은 나와야지. 그런데 없다. 우리 애들은 아니다. 큰애가 고등학교 2학년인데 안다. (공부가) 아니라는 답이 나왔어. 속이 새카맣게 탄다"라고 고백했다.

특히 "애가 전교 10등? 업고 다녀. 반에서 10등만 해도 업고 다녀. 둘째는 아직 희망을 갖고 있다"라면서 옆에 있던 홍진경에게 "우리 사돈 맺을래요? (둘째가) 초등학교 6학년이야. 난 이분 맘에 들어. 20년 후에 짝 없으면 연락해라"라며 너스레를 떨었다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지