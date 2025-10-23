“즐거운 가을 금요일 즐기세요”...다음주 첫 한파주의보 예상

24일인 금요일은 완연한 가을날이 이어지지만 동해안을 중심으로 최대 100mm 이상의 가을비가 내리겠다.

들녘에 서 있는 허수아비. 뉴시스

23일 기상청에 따르면, 중국 북부지방에 자리해 서해 쪽으로 세력을 넓히는 고기압 영향으로 대부분 지역이 맑아 기온은 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 높은 수준을 유지하겠다. 금요일 아침 최저기온은 8∼15도, 낮 최고기온은 13∼24도일 것으로 예상된다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 11도와 20도, 인천 10도와 19도, 대전·대구 11도와 21도, 광주 12도와 22도, 울산 13도와 20도, 부산 15도와 23도다.

낮부터 점차 구름이 많아져 강원영동과 경북동해안에 비가 내리겠다. 오전부터 오후까지엔 부산과 울산에도 가끔 비가 오겠다. 강원영동북부는 25일 새벽까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

앞으로 더 내릴 비의 양은 강원영동 20∼80㎜(북부 최대 100㎜ 이상), 울릉도와 독도 10∼50㎜, 경북동해안과 경북북동산지 5∼20㎜, 부산과 울산 5㎜ 안팎, 강원영서 5㎜ 미만 정도일 것으로 예상된다.

최근 잦은 비로 지반이 약해진 강원영동에 24일 새벽부터 오전까지 시간당 20∼30㎜(강원영동북부는 30㎜ 이상)씩 비가 거세게 쏟아질 때가 있겠다. 비 피해가 발생하지 않도록 대비해야 한다. 강원영동북부에는 현재 호우예비특보가 내려졌다.

제주에 24일까지, 동해안과 남해안에 25일까지 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 예상되니 유의해야 한다.

일요일인 26일부터 북쪽에서 찬 공기가 다시 유입되면서 추위가 찾아올 전망이다.

기온은 토요일인 25일(예상 최저기온 9∼15도, 예상 최고기온 16∼24도)까지 평년기온을 웃도는 수준을 유지하다가 일요일인 26일 아침 최저 6∼15도, 낮 최고 16∼21도로 떨어지겠다.

다음 주 월요일인 27일에는 아침 기온이 0∼12도, 낮 기온이 9∼16도까지 내려가겠다.

강추위가 닥치면서 강원산지에 올가을 첫 한파주의보가 발령될 수 있겠다.

