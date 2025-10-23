‘소모적 정쟁 비판’ 대전시-중구 ‘원도심 주차장’ 공방…사흘만에 수습 국면

‘소모적 정쟁’이라는 비판을 받은 대전시와 중구의 원도심 주차장 공방이 사흘만에 수습 국면에 들었다.

대전 중구는 23일 “지연되고 있는 원도심 상생주차장건립은 내년 하반기 착공을 목표로 대전시와 협조해 신속하게 행정절차에 나서겠다”고 밝혔다.

대전 중구 대흥동에 조성될 예정인 원도심 소상공인 상생주차장 조감도. 대전시 제공

중구 대흥동에 조성되는 원도심 소상공인 상생주차장은 지하 1층∼지상 3층, 연면적 8627㎡ 규모로 237면의 주차 공간을 만든다. 총사업비는 290억(국비 60억·시비230억)원이다. 2019년 5월 중소벤처기업부의 사업으로 선정돼 추진됐지만 공사비와 교통혼잡 우려 등으로 5년째 표류 중이다. 시는 지난해 말 사업부지를 대흥어린이공원으로 바꾸고 주차면수도 기존에 비해 일부 줄이는 등 사업계획을 변경했다. 준공은 2028년이 목표이다.

대전시와 중구의 충돌은 지난 21일 김제선 중구청장이 자신의 SNS에 이장우 대전시장의 발언을 직격하면서 시작됐다.

김 청장은 “이장우 대전시장께서 이달 초 중구민과의 만남에서 연내 착공을 약속했던 원도심 상생 주차장 조성 사업의 추진이 불투명한 것으로 확인됐다”며 “그러나 실질적 연내 착공은 어려운 상황이며 행정절차 미비로 사업 추진은 불투명해져 자칫 확보된 국비마저 반납할 수 있다는 우려도 제기된다”고 지적했다.

이장우 대전시장(왼쪽)과 김제선 대전 중구청장. 대전시·중구 제공

대전시는 즉각 반박했다.

박두용 대전시 정무수석은 전날 기자간담회를 열어 “해당사업은 민선7기인 2019년 추진됐으며 사업 시행 주체는 중구, 위탁은 대전 도시공사, 대전시는 관리·감독 업무를 맡고 있다”며 “해당 사업과 관련해 국비 60억 원과 시비 17억 원을 확보한 상태로 연내 착공 목표 설정은 이미 시와 구가 협의했다”고 말했다. 박 수석은 이어 “김 청장이 사업과 관련한 업무 내용을 파악하지 못한 것 같다”며 “행정을 행정으로 풀어야 하는데 정치로 풀면 그 피해는 구민에게 돌아간다”고 꼬집었다.

대전시의 설명에 중구는 한 발 물러났다.

중구는 이날 기자회견을 열고 “사업 착공을 위해선 중기부의 사업변경승인과 설계용역 완료, 지장물 보상 등 행정절차가 필요하다. 올해 착공은 물리적으로 불가능해 주민에 사실을 알려야할 필요가 있었다”며 “지역경제활성화에 중요한 사업인만큼 시와 협력해 주차장의 조속한 완공을 위해 노력하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지