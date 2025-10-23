조현 “美, 우라늄 농축·재처리 필요성 수용”

조현 외교부 장관이 우라늄 농축, 사용 후 핵연료의 재처리 필요성에 대해 우리 정부가 요청한 내용을 미국이 수용해 한·미 원자력협정 개정 관련 협상을 곧 시작할 계획이라고 밝혔다.



조 장관은 23일 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 한·미 간 진행 중인 통상·안보 협상 진행상황에 대해 이같이 설명했다. 이 중 안보 협상에 원자력협정 개정 부분이 포함됐다고 확인했다. 이어 “산업적으로 연료를 만들려면 우라늄 농축을 해야 하고, 쓰고 난 사용 후 핵연료는 수조에 두고 있는데 머지않아 포화상태에 이른다”며 “이를 벗겨내서 재처리, 재사용할 필요가 있다는 우리의 강력한 요청을 미국이 받아들이면서 관련 협상을 곧 시작할 계획”이라고 말했다.



조 장관은 협상에서 “우리가 독자적 핵무장 또는 잠재적 핵보유국이 돼야겠다고 얘기하면 미국이 (협정 개정을) 해주고 싶어도 문제제기하지 않을 수 없다”며 “완벽하게 상업적, 환경적 차원의 접근으로 농축과 재처리를 미국으로부터 받아내는 것이 중요하다”고 강조했다. 외교부 당국자는 “(원자력협정 개정 관련) 필요한 후속 논의를 진행할 계획”이라고 전했다.

