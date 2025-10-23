[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 24일 (금요일)

쥐

96년생 사람들과의 인연을 소중하게 생각하라.

84년생 중립을 표명하는 것이 자신에게 유리하다.

72년생 고생만 실컷 하고 남 좋은 일만 시킬 수 있다.

60년생 기다리는 시간은 지루하지만 종국엔 웃는다.

48년생 입장이 난처해도 성급한 반론은 피하라.

36년생 감정의 동요가 잦아진다면 불안해한다.

소

97년생 개척하고 노력하는 정신이 필요하다.

85년생 자동차매매 애견점 소개업은 광고에 성과가 있다.

73년생 중요한 대목에서 발뺌하면 실추된다.

61년생 미래에 직업에 대한 계획하는 운이다.

49년생 간밤에 있었던 지난 일은 깨끗하게 잊자.

37년생 태양의 아름다움에 도취해보는 것도 좋다.

범

98년생 실패담을 듣는 것 또한 아주 좋은 일이다.

86년생 자기관리에 심혈을 기울이도록 노력하자.

74년생 편법을 쓰면 일이 꼬이니 우직하게 나가라.

62년생 완벽한 것은 좋으나 지나치면 좋지 않다.

50년생 조금 모자라는 듯한 것이 가장 이상적.

38년생 상대에게 정신적인 만족감을 주어라.

토끼

99년생 부산하게 움직여도 얻는 것는 별로 없다.

87년생 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다.

75년생 직장에서 나의 위치를 굳건히 지켜라.

63년생 노력 없이 얻은 것은 오래가지 못한다.

51년생 의욕이 떨어지는 것은 자아상실의 현상이다.

39년생 의심이 되는 사항은 꼭 확인하길 바란다.

용

00년생 흐름을 잘 이용하면 소득이 따른다.

88년생 진정한 아름다움은 내부로부터 나온다.

76년생 의류업 서점문구점 학원업은 광고에 성과가 있다.

64년생 서류를 줄이고 계획을 적게 세워라.

52년생 신문이나 생활지에 직업이나 정보를 얻을 수 있다.

40년생 넓고 환한 곳으로 움직이는 것이 바람직하다.

28년생 가정생활 지속을 위해 차별성을 가져라.

뱀

01년생 심신이 피로하면 소란한 곳으로 가라.

89년생 기다리는 소식은 오지 않고 시간만 간다.

77년생 결과론에 시선을 맞춰 실속있게 움직여라.

65년생 사사로운 감정을 개입시키지 말라.

53년생 인력관리에 심혈을 기울이면 좋다.

41년생 가진 것에 동요되지 않으면 편안해진다.

29년생 실천에 어려움이 따를 때는 기다려라.

말

02년생 기다리는 시간은 지루하지만 종국엔 웃는다.

90년생 돌다리도 두드려 보고 건너라.

78년생 남의 눈치 보지 말고 소신을 가지고 임하라.

66년생 부부간에 대화가 단절되면 문제가 비화된다.

54년생 객관적인 면과 주관적인 면을 함께 생각하라.

42년생 마음이 무거우면 의욕이 떨어지기 마련이다.

30년생 남의 사정을 모른 채 떠벌리면 화가 온다.

양

03년생 계약 및 거래에 적극성을 가져라.

91년생 작은 일에 가족들이 모두 미소지을 수 있다.

79년생 오늘은 지식을 구하면 중요한 정보를 얻을 수 있다.

67년생 큰 것을 얻기에는 역부족의 운이다.

55년생 자동차매매 광고업 대부업은 광고에 성과가 있다.

43년생 작은 배려와 친절로 덕망이 높아진다.

31년생 낮은 자세로 움직이면 속도감이 떨어진다.

원숭이

04년생 가장 좋은 길을 제쳐두고 돌아가는 격이다.

92년생 무엇을 취하고 버려야할지 제대로 판단해라.

80년생 무관심으로 연연하니 안타까운 마음뿐이다.

68년생 열과 성을 다한다면 좋은 결과가 온다.

56년생 매매에 시간을 끌면 손해보니 바로 처리하라.

44년생 응어리가 가슴속에 누적되면 병이 될 수 있다.

32년생 신경성 질환이 염려되지만 걱정하지 마라.

닭

05년생 근성이 없으면 사람들에게 불안감을 준다.

93년생 오전에는 돈이 들어오고 오후에 돈이 나간다.

81년생 좋은 친구란 따끔한 충고도 해줄 수 있다.

69년생 타인에게 상처를 주면 아픔으로 되돌아온다.

57년생 모임에서의 실수는 나쁜 인상을 줄 수 있다.

45년생 새로운 것을 추종해보는 것도 도움이 된다.

33년생 넘어져도 다시 일어서는 의지력이 필요하다.

개

06년생 겉으로는 힘이 있어 보이지만 불안하다.

94년생 함께 하는 것만으로 행복하다.

82년생 택배업 운전대리업 통신업은 광고에 성과가 잇다.

70년생 결단을 내리기 전까지 방심하지 마라.

58년생 의류업 서점문구 학원업은 광고에 성과가 있다

46년생 오랜 기다림 끝에 좋은 소식을 접한다.

34년생 마음의 상처는 쉽게 치유되지 않는다.

돼지

95년생 실력이 있다고 과신하지 말자.

83년생 아쉬운 부분이 있더라도 기회가 있다.

71년생 공존할 수 있는 방법은 즉시 실천해라.

59년생 강한 것은 부러진다는 말을 인지하라.

47년생 내재된 것을 표출하는 일에 충실해라.

35년생 생소해도 자신감만 있으면 괜찮다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지