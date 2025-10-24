[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 25일 (토요일)

쥐

96년생 상사와의 관계가 원만하게 하라.

84년생 새로운 사업에 착수하면 고비를 넘겨야 한다

72년생 내부적인 문제 때문에 곤란해지는 날이다.

60년생 자존심의 상처는 원망으로 발전한다.

48년생 그대로 보여주는 모습이 보기도 좋다.

36년생 권위만을 내세우면 구설이 분분하다.

소

97년생 내재된 기운이 용솟음치는 운세다

85년생 휴대폰점 전기전자 운동구점은 광고에 성과가 있다.

73년생 일이 풀리지 않아 고심이 온다.

61년생 인생은 평생 노력하고 공부하는 법.

49년생 자존심 때문에 손해보는 경우가 부지기수.

37년생 생소한 장소에 가는 일은 삼가라.

범

98년생 나서야 할 곳과 아닌 곳을 선별하라.

86년생 금전문제가 발생하면 손실이 따른다.

74년생 어수선하면 중요한 약속을 잊어버린다.

62년생 자신에 대한 회의감에 빠질 수 있는 시기다.

50년생 확인되지 않은 것을 잡으면 위험하다.

38년생 곪은 것은 겉으로 드러내는 것이 바람직하다.

토끼

99년생 현재 일에 충실하고 적당한 취미생활도 좋다.

87년생 소수의 사람으로 인해 분위기가 흐려진다.

75년생 기초공사가 튼튼하면 모든 것이 순조롭다.

63년생 머뭇거리다 시기를 놓칠 수 있다.

51년생 가까운 사람과 함께 하는 일은 불리하다.

39년생 개인적인 감정은 뒤로 미루어라.

용

00년생 물욕이란 적당하면 큰 도움이 된다.

88년생 정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다.

76년생 주류업 건강식품점 편의점은 광고에 성과가 있다.

64년생 주변여건이 성숙되지 않았다면 자제하라.

52년생 자기 중심이 확고하면 쓰러지지 않는다.

40년생 아파트 빌라 주택매매는 서북방으로 추진하세요.

28년생 내가 해야 할 일을 남에게 미루지 마라.

뱀

01년생 모래 위에 성을 쌓는 행위는 자제하라.

89년생 오늘 일은 시기를 놓치면 손재가 크다.

77년생 집요하게 파고들면 해결책이 있다.

65년생 난간을 피해 돌아가지만 그 곳도 낭떠러지다.

53년생 누군가를 이용하려는 마음은 위험하다.

41년생 곪아터진 것을 숨긴다고 될 일이 아니다.

29년생 현존하는 불행의 원인은 과욕에서 비롯된다.

말

02년생 보이지 않는 벽을 상대하는 것과 같다.

90년생 항상 오늘만을 위하여 일을 하라.

78년생 직장인은 실적이 없어 심란한 시기.

66년생 마음을 열고 상대를 받아들여라.

54년생 외부적인 영향으로 인한 변화는 이롭지 않다.

42년생 한번 내비친 의사를 번복하지 마라.

30년생 공적인 일을 소홀히 하여 피해가 온다.

양

03년생 새로운 시작은 또 다른 마지막을 의미한다.

91년생 운이 계속될 것이라는 생각은 버려라.

79년생 운수업 통신업 대리업은 광고에 성과가 있다.

67년생 자신의 가치관만 가지고 평가하지 마라.

55년생 많다고 모두 좋은 것도 아니다.

43년생 상대적인 빈곤은 누구나 느낄 수 있다.

31년생 재주는 곰이 부리고 이익은 엉뚱하게 간다.

원숭이

04년생 마음이 편안하면 일이 잘된다.

92년생 일에 편승하고 거스르는 사람를 피하라.

80년생 무엇을 취하고 버려야할지 판단해라.

68년생 상대와 이야기하려면 안도감을 심어주어라.

56년생 금전융통은 서남방으로 진출하세요.

44년생 불투명한 일은 과감히 정리하라.

32년생 주관이 확고하다면 실패할 수 없는 운이다.

닭

05년생 집안이 소란할 때는 적극적으로 해결하라.

93년생 정면으로 나서면 인연을 만날 수 있다.

81년생 최선을 다한 자는 결과에 연연하지 않는다.

69년생 시간이 지나야 될 일은 느긋하게 하라.

57년생 즐기는 문화에 익숙하지 않으면 거북하다.

45년생 자신의 권위를 내세우면 구설이 온다.

33년생 책임의식은 자신을 한 단계 도약시킨다.

개

06년생 한적한 곳에서 사고 날 가능성이 다분하다.

94년생 하는 일에 준비가 미약하면 발성하기 어렵다.

82년생 집안이 우울하면 의욕이 감퇴된다.

70년생 주변의 오해를 풀고 신용을 회복하라.

58년생 소극적인 대응으로 오해를 받는다.

46년생 바라는 것을 성취하기엔 아직 이르다.

34년생 때로는 모르는 것이 약이 될 수 있다.

돼지

95년생 사정은 같은 처지에 있는 사람이 잘 안다.

83년생 인연이란 강물이 흐르는 것과 같다.

71년생 신선한 충격이 기대되는 시기다.

59년생 공적인 자리에서 개인적인 이야기는 삼가라.

47년생 불성실한 사람은 과감하게 정리하라.

35년생 조금만 주고 많이 얻는 형상이 이상적이다.

