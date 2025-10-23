대구교사노조, 대구교육청 “AI교과서 강제 추진, 책임 대신 회피로 일관”

대구교사노조가 전날 국회교육위원회 국정감사에서 대구시교육청의 불통과 책임 회피가 여실히 드러났다고 밝혔다.

23일 대구교사노조는 성명서를 내고 “인공지능(AI) 교과서 강제 추진, 교사 의견 수렴 부재 등 현장과 교사들이 꾸준히 제기해 온 사안들이 줄줄이 도마 위에 올랐지만, 강은희 대구교육감의 답변에서는 반성도, 사과도 찾아볼 수 없었다”며 이같이 비판했다.

강은희 대구시교육감이 22일 교육위원회 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 대구시교육청 제공

노조 측은 “백승아 감사위원이 AI 교과서와 관련해 ‘교사들의 의견을 제대로 수렴했는가’를 집중 질의했다”며 “그러나 강 교육감은 ‘전원 연수를 시행했고, 연수 후 만족도가 90% 이상이었다’는 답변만 되풀이했다”고 지적했다. 이어 “교육청이 강제로 진행한 의무 연수 후 만족도는 '찬성의 증거'가 될 수 없다”면서 “현장의 교사들은 연수를 받은 것이지 정책에 동의한 적이 없다. 현장 교사들의 목소리는 다시 무시됐다”고 목소리를 높였다.

또한 “강경숙 위원은 AI 교과서 관련 '희망 학교 한정' 문구 삭제와 Q&A 자료 누락 문제를 정확히 짚었지만 교육감은 또 책임을 인정하지 않았다”고 했다.

학생 화상 사고와 함지산 산불 등 잇단 사고로 팔공산 수련활동을 포함한 숙박형 체험학습의 안전 문제도 지적됐지만, 강은희 교육감은 ‘위탁급식으로 바꾸고 순찰을 강화했다’, ‘학생 만족도가 95%다’, ‘학부모 선호도가 높다’는 답만 반복했다고 밝혔다.

노조는 “질문에 끝까지 답하지 않았고, 책임을 회피하며 ‘만족도’와 ‘성과’만을 반복한 강은희 교육감의 태도에서 느껴진 것은 성찰이 아닌 자기방어, 소통이 아닌 변명이었다”며 “이대로라면 대구 교육은 교사도, 학생도 신뢰하지 않는 폐쇄적인 행정만 남게 될 것”이라고 비난했다.

그러면서 노조는 대구교육청이 AI 교과서 추진 과정 전반에 대한 진상 조사와 결과를 공개하고 교육청, 교원단체 간 정기적 만남을 제도화해 현장 교사의 의견을 정책 결정에 반영하라고 촉구했다.

