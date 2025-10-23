현대백화점, 2025 대한민국 조경대상 국무총리상 수상

현대백화점은 더현대 서울의 실내 조경 공간 ‘사운즈 포레스트’가 ‘2025 제15회 대한민국 조경대상’에서 국무총리상을 수상했다고 23일 밝혔다.

더현대 서울 사운즈 포레스트 전경 사진. 현대백화점 제공

대한민국 조경대상은 국토교통부와 환경조경발전재단이 공동 주최하고 환경부, 산림청 등이 후원하는 조경 분야 상으로 올해 15회째를 맞았다. 도시와 지역의 쾌적한 생활환경을 창출하고 삶의 질 향상에 기여한 우수 조경 공간을 발굴해 시상한다. 더현대 서울 사운즈 포레스트는 상업시설에 대규모 녹지 공간을 조성한 국내 첫 번째 사례로, 조경에 대한 대중적 인식의 전환점을 마련했다는 점에서 높은 평가를 받았다. 사운즈 포레스트는 3300㎡(1,000평) 규모로, 교목 7종(약 55그루)를 비롯해 관목류 및 지피 식물 50여 종이 식재돼 있다.

현대백화점 관계자는 “사운즈 포레스트는 ‘고객의 입체적 경험’과 ‘지역 사회와 연결성’이라는 가치를 담아낸, 모두가 여유롭게 즐길 수 있는 공간”이라며 “앞으로도 사운즈 포레스트를 감도 높은 실내 조경 공간으로 유지하기 위해 진정성 있는 노력을 기울일 것”이라고 말했다.

