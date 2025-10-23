농협 디지털금융, 피싱·스미싱 방지서비스 도입 추진

농협(회장 강호동) 상호금융(대표이사 여영현)은 20일 급증하는 비대면 금융사고 예방과 고객자산 보호를 위해 ’피싱·스미싱 방지서비스’등 다양한 금융사기 예방 솔루션을 추진하겠다고 밝혔다.

’피싱·스미싱 방지서비스’는 고객의 문자, SNS 등을 통해 수신된 위험 URL 주소를 탐지하여 팝업으로 안내하는 서비스로 금년 중 도입하여 NH콕뱅크 이용 고객에게 무상 제공할 예정이며 추가적으로 휴대전화 개통을 차단할 수 있는 ’명의도용 방지서비스’도입 또한 검토 중이다.

또한, 농협은 휴대폰 개통정보와 단말기/USIM 교체 이력을 확인할 수 있는「휴대폰 개통이력 서비스」도 도입함으로써 이상 거래 탐지 시스템(FDS)을 강화할 예정이다.

여영현 상호금융대표이사는 “비대면 금융사기 수법이 교묘해짐에 따라 금융 취약계층이 많은 위험에 노출되고 있다”며, “금융사기 예방을 위한 다양한 기술적 조치를 통해 누구나 안심하고 이용할 수 있는 농협이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

