인천항 해양관광 여객 증가… 크루즈, 한중 카페리 실적 상승세

인천항 해양관광 여객이 뚜렷한 성장 흐름을 이어가고 있다. 인천항만공사는 올해 9월 누계 기준 인천항 해양관광 여객 수가 119만명을 기록했다고 23일 밝혔다. 이는 전년 동기와 비교해 22.6% 증가한 것이다.

이번 성과는 지난 8월부터 크루즈, 한중 카페리, 연안여객 전 분야의 당월 및 누계 실적이 모두 오름세로 전환된 이후 지속되고 있는 것이다. 이 기간 크루즈 부문은 26항차(모항·기항 각 13항차)가 입항해 전년 대비 303.7% 늘어난 6만7367명으로 집계됐다.

한중 카페리의 경우 4월 단동항로 재개에 따라 기존 6개에서 7개 항로로 확대되면서 여객 증가세가 본격화됐다. 여기에 적극적 마케팅과 단체관광객이 들어오면서 빠른 회복세를 보였다. 연안여객은 신규항로 개설과 섬 관광 활성화 사업 추진이 안정적으로 뒷받침하고 있다.

공사는 연말까지 해양관광 여객이 150만명을 돌파할 것으로 내다봤다. 이경규 인천항만공사 사장은 “인천항 해양관광이 회복을 넘어 성장 궤도에 오른 것으로 평가된다”며 “앞으로 다각적인 마케팅 활동으로 경쟁력을 한층 강화해 나가겠다”고 말했다.

