‘FIX 2025’서 대구 스타기업 성과…700만 달러 수출 계약 달성

‘2025 미래혁신기술박람회(FIX 2025)’에 참가한 대구 스타기업들이 해외바이어 초청 수출상담회를 통해 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있다.

23일 대구시에 따르면 시는 대구테크노파크와 FIX 2025 기간 ‘대구스타기업관’을 운영하며 혁신기술을 보유한 10개 스타기업의 세계시장 진출을 위한 투자 기업설명회(IR), 해외바이어 수출 상담, 세미나 등 다양한 글로벌 연계 프로그램을 진행하고 있다.

‘FIX 2025’ 참가 내빈들이 전시장 투어를 하고 있다. 대구시 제공

이 결과 행사에서 총 5건의 수출 계약과 업무협약(MOU)을 체결하는 성과를 거뒀다. 이 중 3건은 약 700만 달러(약 100억 원)에 달하는 수출 계약이며, 2건은 업무협약이 성사됐다.

에너피아는 중국 기업과 연간 300만 달러 규모의 초대형 수출계약을 체결한 데 이어, 우크라이나 기업과 2026년까지 총 200만 달러 규모의 장기 계약도 성사시켰다. 채비는 에티오피아 기업과 200만 달러 규모의 단일 대형 계약을 체결하며 아프리카 시장 진출의 물꼬를 텄다.

홍성주 대시 경제부시장은 “이번 성과는 대구 기업들의 기술력과 대구시의 수출지원 정책이 결합된 결과로, 지역 기업들의 세계시장 확대 가능성을 보여주는 중요한 이정표가 됐다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지