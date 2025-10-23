[속보] ‘집값 떨어지면 사라’ 논란의 국토부 차관 “국민 입장 헤아리지 못했다”

이상경 국토교통부 1차관이 최근 유튜브 방송 발언 논란 등에 대해 23일 대국민 사과문을 발표하고 있다. 뉴시스

최근 부동산 관련 유튜브 방송에서 ‘집값이 떨어지면 그때 사면 된다’는 발언으로 논란을 일으킨 국토교통부 이상경 1차관이 23일 “제 자신을 다시 돌아보겠다”며 고개 숙여 사과했다.

이 1차관은 이날 국토부 유튜브로 공개된 영상에서 “부동산 정책을 담당하는 국토교통부의 고위 공직자로서 국민 여러분의 마음에 상처를 드린 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다. 이어 “국민 여러분께 정책을 보다 소상하게 설명드리는 유튜브 방송 대담과정에서 내 집 마련의 꿈을 안고 열심히 생활하시는 국민 여러분의 입장을 헤아리지 못했다”고 덧붙였다.

그러면서 “저의 배우자가 실거주를 위해 아파트를 구입했으나 국민 여러분의 눈높이에 한참 못 미쳤다는 점을 겸허히 받아들인다”고 덧붙였다. 계속해서 “이번 일을 계기로 저 자신을 다시 한번 돌아보겠다”며 “부동산 정책의 담당자로서 주택 시장이 조기에 안정화될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

앞서 이 1차관은 부동산 유튜브 채널 ‘부읽남TV’에 출연해 10·15 대책으로 실수요자들에게 피해가 발생했다는 비판을 두고 “지금 사려고 하니까 스트레스를 받는 것”이라며 “시장이 안정화돼 집값이 떨어지면 그때 사면 된다”고 발언해 논란을 일으켰다. 정부의 10·15 대책으로 집값이 크게 오르지 않은 지역까지 규제지역으로 추가되면서 주택담보대출비율(LTV) 한도가 40%로 낮아지는 등 대출의 제약이 생겼고, 실수요자의 주택 구입까지 어려워졌다는 비판이 나오는 상황이었다.

이 1차관의 경기도 성남시 분당구 30억대 고가 아파트 구입 사실이 알려지자, 일부에서는 전세보증금을 끼고 구입한 것 아니냐는 갭투자 의혹까지도 제기했다. 이에 국토부는 갭투자가 아니며 현재 거주하는 임차인의 전세 기간이 끝나면 해당 아파트로 이주해 실거주할 계획이라고 설명했다.

더불어민주당 한준호 최고위원은 지난 22일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “최근 이 차관의 부적절한 발언으로 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점, 당의 최고위원이자 국토교통위원으로서 국민 여러분께 죄송하다”고 말했고, 같은 당 박지원 의원은 23일 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에서 ‘파렴치한 사람’ 등 센 표현을 써가며 “책임지고 사퇴하는 것이 좋다”고 쏘아붙였다.

