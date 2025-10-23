“잊고 있던 주식 400억 다시 찾았다”…예탁결제원, 미수령주식 433억원 반환

서울에 거주하는 60대 A씨는 1980년대 근무한 회사의 우리사주를 실명번호 오류로 받지 못했다. 하지만 최근 한국예탁결제원이 진행한 ‘2025년 미수령 주식 찾아주기 집중 캠페인’을 통해 3500만원 상당의 주식과 배당금을 되찾을 수 있었다. A씨는 “젊은 시절 땀 흘려 일하던 회사의 주식을 다시 받으니 마치 내 청춘을 돌려받은 기분”이라며 눈시울을 붉혔다. 예탁결제원의 캠페인을 통해 경기도의 40대 B씨도 잊고 있던 비상장 주식이 상장된 사실을 확인해 2억원대 자산을 찾았고, 60대 형제 C씨·D씨는 총 1억원 가량의 주식과 배당금을 수령했다.

한국예탁결제원. 뉴시스

한국예탁결제원은 ‘2025년 미수령 주식 찾아주기 집중 캠페인’을 통해 총 2135명의 주주에게 약 433억원을 찾아줬다고 23일 밝혔다.

이번 캠페인은 지난 9월1일부터 10월2일까지 5주간 상장기업 10개사와 공동으로 진행했다. 실명번호 오류 및 사망주주까지 찾아 단순한 캠페인을 넘어 ‘포용적 금융복원 프로젝트’로 자리매김했다는 평가다.

예탁원은 행정안전부 협조를 통해 주주의 실제 거주지를 파악하고 실명번호 오류나 사망으로 그동안 통지할 수 없었던 장기 미수령 주주들에게도 주식을 찾아줬다. 그 결과 비실명(실명번호 오류) 주주, 우리사주조합 주주 등에게 약 711만주의 주식을 교부했다.

한국예탁결제원 관계자는 “이번 캠페인을 통해 주주의 권리를 회복하고 잊었던 자산이 다시 가계로 돌아가는 선순환 효과를 확인했다”며 “앞으로도 행정기관·발행회사와 협업해 미수령 주식뿐 아니라 상속·실명번호 오류 주주 등 사각지대에 있는 국민의 재산권을 보호하는 캠페인을 지속해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지