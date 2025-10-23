[속보] 박지원, ‘집값 떨어지면 사라’ 국토부 차관에 “나쁜 사람… 사퇴해야”

이상경 국토교통부 1차관이 지난 16일 서울 동대문구 답십리동 신축매입임대 현장에 방문해 간담회를 주재하고 있다. 국토교통부 제공

더불어민주당 박지원 의원은 23일 ‘집값이 떨어지면 그때 사면 된다’던 발언으로 논란이 된 국토교통부 이상경 1차관의 사퇴를 강력히 촉구했다.

박 의원은 이날 오전 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 나와 “그 사람은 나쁜 사람”이라며 강도 높게 비판했다. 이어 “누구보다도 잘 아는 사람이 국민의 비위를 상하게 그따위 소리를 하나”라며 “책임 지고 사퇴하는 것이 좋다”고 주장했다.

같은 맥락에서 김윤덕 국토부 장관이 김민석 국무총리에게 이 차관 해임안을 내는 것이 좋고, 대통령도 책임을 물어 해당 인물을 내보내야 한다고도 박 의원은 강조했다.

앞서 이 차관은 최근 부동산 유튜브 채널 ‘부읽남TV’에 출연해 10·15 대책으로 실수요자들에게 피해가 발생했다는 비판을 두고 “지금 사려고 하니까 스트레스를 받는 것”이라며 “시장이 안정화돼 집값이 떨어지면 그때 사면 된다”고 발언해 논란을 일으켰다.

정부의 10·15 대책으로 집값이 크게 오르지 않은 지역까지 규제지역으로 추가되면서 주택담보대출비율(LTV) 한도가 40%로 낮아지는 등 대출의 제약이 생겼고, 실수요자의 주택 구입까지 어려워졌다는 비판이 나오는 상황이었다.

여기에 이 차관의 경기도 성남시 분당구 30억대 고가 아파트 구입 사실이 알려지자, 일부에서는 전세보증금을 끼고 구입한 것 아니냐는 갭투자 의혹까지도 제기했다. 이에 국토부는 갭투자가 아니며 현재 거주하는 임차인의 전세 기간이 끝나면 해당 아파트로 이주해 실거주할 계획이라고 설명했다.

민주당 한준호 최고위원은 지난 22일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “최근 이 차관의 부적절한 발언으로 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점, 당의 최고위원이자 국토교통위원으로서 국민 여러분께 죄송하다”고 말했다.

박 의원은 라디오에서 한 최고위원의 사과를 이 차관이 ‘사퇴 촉구 시그널’로 받아들여야 한다며, “오늘 아침까지도 차관은 미동도 안 하는데 오동잎 떨어지면 가을이 온 것을 알아야 한다”고 지적했다. 그는 이 대목에서 ‘파렴치한 사람’이라는 센 표현도 언급했다.

