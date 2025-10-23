“5060 열광하는 그들이 돌아온다”…롯데홈쇼핑 ‘광클절’, 인기 가수 8인 초대형 콘서트로 귀환

단순 쇼핑 혜택을 넘어 고객들에게 특별한 경험을 선사하는 유통 기업이 있다.

롯데홈쇼핑 제공

업계 최초로 트롯 콘서트, 토크쇼 등 중장년 고객들의 감성을 자극하는 경험형 마케팅을 선보이고 있는 롯데홈쇼핑(대표 김재겸)이다. 지난해 연중 최대 쇼핑 행사 ‘광클절’의 혜택으로 트롯 가수 5인이 출연하는 ‘광클콘서트’ 응모 이벤트를 진행한 결과 3천 명 추첨에 40만 건의 응모가 몰렸다.

응모자의 60% 이상이 50·60대 여성으로, 행사 기간 이들의 평균 주문금액은 전체 고객 대비 2배 이상 높게 나타나며 ’광클절' 역대 최대 흥행을 견인했다. 콘서트 이후 SNS에 게시된 직캠(직접 촬영한 영상), 후기 영상은 수십만 회 재생되며 높은 화제성을 입증했다.

올해 4월 진행된 대한민국 대표 소통강사 김창옥의 ‘쇼(Show)캉스’ 이벤트도 100대 1이 넘는 경쟁률을 기록했다. 체험과 공감을 중시하고 이를 적극적으로 공유하는 50·60대 고객 특성에 맞춘 경험형 마케팅이 높은 성과로 이어지고 있다.

올해 ‘광클절’은 ‘더 크게 돌아온 혜택, THE CRAZY 광클절’을 콘셉트로, 지난해 초대가수 5인에서 올해는 8인으로 확대해 콘서트 규모와 혜택을 모두 강화했다. 롯데홈쇼핑은 50·60대 여성이 선호하는 가수 후보군을 조사해 장윤정, 이찬원, 박서진, 박지현, 진해성, 에녹, 손빈아, 마이진 등 인기 가수 8인을 선정했다.

‘광클콘서트’는 내달 19일(수) 일산 킨텍스에서 열린다. 행사기간 이벤트 페이지에 접속해 응모하거나 지인에게 공유하면 매일 응모권 1장이 지급되며, 상품 구매 금액에 따라 5만원 이상 2장, 10만원 이상 4장의 응모권이 추가 지급된다. 추첨을 통해 총 6천 명(총 3천 명·1인 2매)을 콘서트에 초청한다.

이중 응모권을 가장 많이 보유한 고객 200명에게는 VIP 좌석을 제공해 무대와 가장 가까운 자리에서 공연을 관람할 수 특별한 기회를 제공한다. 또한 출연 가수의 사전 리허설 현장도 볼 수 있는 차별화 혜택도 마련했으며, 출연 가수 포토카드 공유, 응모 순위 확인 등 고객 참여형 이벤트를 신설해 쇼핑의 재미를 더했다.

구매 사은품도 고객 평가단과 사내 품평회를 통해 명품 뷰티, 럭셔리 키친용품 등 5060여성 고객이 선호하는 최상위 품목으로 구성했다. 일별 10만원 이상 구매 시 ‘데니그리스 사과식초’, ‘루치펠로 치약세트’, 30만원 이상 ‘웨지우드 트레이’, ‘모슈 테이블팟’, 50만원 이상 ‘에르메스 바디세트’, ‘풀리오 마사지기’ 중 하나를 선택할 수 있다. 금액으로 환산하면 매일 구매액의 최대 40%를 환급 받는 셈이다. 이외에도 매일 모든 고객에게 3만원(1만5천원·1만원·5천원) 할인 쿠폰 패키지를 제공하며 7% 카드할인 ‘더 크레이지 데이’, 엘포인트 최대 100배 적립 등 알뜰쇼핑 혜택도 마련했다.

강재준 롯데홈쇼핑 이노벤처본부장은 “올해 ‘광클절’은 50·60 대 고객의 라이프스타일과 선호를 반영해 인기 가수 8인으로 구성된 대규모 콘서트와 프리미엄 사은품, 실속형 혜택을 함께 마련했다”라며, “단순한 쇼핑 행사를 넘어, 공감과 감동이 함께하는 세대 맞춤형 축제로 발전시켜 나가겠다”라고 말했다.

TV홈쇼핑에서는 50, 60대 고객들의 프리미엄 선호도를 반영해 카테고리별 최고 품질의 상품을 특별 구성으로 선보인다. 올해 FW시즌 롯데홈쇼핑이 심혈을 기울여 선보이는 최고급 캐시미어 특화 브랜드 ‘네메르’의 캐시미어 100% 하이넥 니트를 비롯해 ‘폴앤조’, ‘조르쥬레쉬’ 등 단독 브랜드의 양모 재킷, 가디건 등 겨울 패션 신상품을 론칭한다.

‘입생로랑 향수’, ‘사만사타바사 핸드백’, ‘리치프리미엄골드 순금 주얼리’ 등 고급 잡화와 액세서리도 다양하게 선보인다. 대표 리빙 프로그램 ‘최유라쇼’는 제주 뿔소라, 롯데호텔 김치 등 고품질 식품과 글로벌 가전 브랜드 ‘발뮤다’의 가습기, 토스터 등을 특가로 선보인다.

연말 가족여행을 준비하는 고객들을 위해 서유럽, 동남아 등 해외여행 상품도 주말 4회 이상 편성한다. 모바일 채널에서는 매일 다른 상품으로 준비한 원데이 타임세일 ‘광(光)스타’를 열고, ‘버버리 패딩’, ‘로보락 청소기’ 등 인기상품을 특가로 선보인다. 라이브커머스 ‘엘라이브’는 극장형 스릴러 체험극 ‘샤롯데 더 플레이: 서바이벌’ 현장 생방송 등 문화공연 상품을 단독으로 선보일 예정이다.

