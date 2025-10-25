“대니구·조윤성 재즈협연”…삼성물산 띠어리, ‘비 허드’ 프로젝트 진행

삼성물산 패션부문이 전개하는 뉴욕 컨템포러리 브랜드 띠어리(Theory)는 아홉 번째 ‘비 허드(Be Heard)’ 프로젝트 활동으로, 22일 복합문화공간 사운즈S(에스)에서 ‘뉴욕의 가을’ 테마 공연을 고객들의 호응 속에 진행했다고 24일 밝혔다.

띠어리는 네트워킹 프로젝트인 ‘비 허드(Be Heard)’를 매년 진행하고 있다. 패션을 넘어 지적이고 문화적인 교류의 장을 마련함으로써 시대와 함께 호흡함과 동시에 브랜드 가치를 알리려는 취지다.

띠어리는 아홉 번째 ‘비 허드’로 뉴욕을 상징하는 계절 ‘가을’을 주제로 한 공연을 준비했다. 공연은 지난 22일, 서울 용산구 한남동에 위치한 복합문화공간 사운즈S에서 띠어리 고객 70여 명을 초청해 진행됐다. 음악 평론가 신예슬이 사회를 맡았고, 바이올리니스트 대니 구와 재즈 피아니스트 조윤성이 협연했다.

대니 구의 ‘블루 플레임(Blue Flame)’을 시작으로, 조제프 코스마 ‘어텀 리브스(Autumn Leaves)’, 냇 킹 콜 ‘러브(L-O-V-E)’, 스팅 ‘잉글리시맨 인 뉴욕(Englishman in New York)’ 등 가을의 정취를 담은 명곡들을 선보였다. 음악 연주 뿐만 아니라, 곡에 대한 소개와 감상, 뉴욕에서의 경험 등 토크도 함께 진행됐다.

조영주 삼성물산 패션부문 띠어리 팀장은 “하반기 ‘비 허드’ 프로젝트는 최근 주목받는 문화예술가들과 소통하고 가을의 낭만을 느낄 수 있는 자리를 마련해 고객들의 큰 호응을 얻었다”면서, “앞으로도 시대를 선도하는 다양한 인물들의 생각과 경험, 띠어리가 지향하는 가치를 나누는 기회를 지속적으로 마련할 계획”이라고 말했다.

