“제주 여행에서 산 복권, 알고 보니 1등?”…당첨자 “믿기지 않아”

혼자 제주 여행을 떠나 제주에서 산 복권이 1등인 5억원에 당첨됐다는 사연이 전해졌다.

23일 복권 수탁사업자 동행복권은 공식 홈페이지에 ‘스피또1000’ 99회차 1등 5억원 당첨자 A씨 사연을 소개했다. 당첨 복권은 제주시 하귀로의 한 복권판매점에서 판매됐다.

A씨는 혼자 제주 여행을 떠나 여행지를 둘러보던 중 복권 판매점이 보여 스피또1000 1만원어치를 구매했다. 구매한 복권은 가방에 넣어두고 잊고 지내다 일주일 후 집에서 가방을 정리하다가 뒤늦게 복권을 발견했다.

A씨는 “가방 속 복권을 발견하고 그 자리에서 바로 긁어봤는데 그중 한 장이 1등이었다”라며 “믿기지 않아 복권을 여러 번 확인하고 QR코드도 세 번이나 다시 확인해봤다”라고 당시 소감을 전했다.

그는 “당첨 사실에 눈물이 났고 바로 어머니께 전화를 드려 1등 당첨 사실을 알렸다”라며 “제 울음소리를 들으신 어머니도 함께 우셨다. 어머니는 ‘기쁜 날 울지 말자’고 하시며 아버지와 함께 축하해 주셨다”고 말했다.

A씨는 당첨금 사용 계획에 대해 “부모님께 나눠드리고 적금도 할 예정”이라고 했다. 당첨자 소감 한마디를 ‘착하게 살겠습니다’라고 남겼다.

스피또1000은 행운 숫자가 나의 숫자 6개 중 하나와 일치하면 해당 당첨금을 받는 즉석 복권이다. 판매 가격은 1000원이며 1등 당첨 매수는 매회 10장이다.

