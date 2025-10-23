선우용여, 유방암 투병 박미선 완치 소식 전해 “재발 방지 약 복용”

유튜브 채널 '순풍 선우용여' 화면 캡처

배우 선우용여가 코미디언 박미선 근황을 전했다.

지난 22일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '선우용여 세바퀴 딸 '김지선'이 사는 여섯식구 한강뷰 집 최초공개 (래퍼 아들 근황)'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 약속된 촬영 시간을 조금 넘겨 도착한 선우용여는 제작진이 지각한 이유에 대해 묻자 "박미선과 수다를 떨다 보니 그렇게 됐다"고 말했다.

이어 "3시간도 모자랐다"고 말하며 웃었다.

선우용여는 코미디언 김지선을 만나기 위해 김지선 집으로 갔다.

차 안에서 박미선 건강 상태에 대한 질문을 받은 선우용여는 "괜찮대. 다 나았다더라"고 말했다.

그러면서 "재발하지 않게 먹는 약이 있는데 그게 속을 메슥거린다고 하더라"고 덧붙였다.

선우용여는 "내가 제일 좋아한는 애 둘이 박미선과 김지선"이라며 "김지선은 살림도 잘하고 애도 잘 낳는다"고 말했다.

한편 박미선은 올해 초 유방암 초기 진단을 받고 활동을 중단했다. 조기 발견해 방사선과 약물치료만으로 완치 가능성이 높은 것으로 전해졌다. 당시 남편인 개그맨 이봉원과 JTBC '대결! 팽봉팽봉'에 출연할 예정이었으나, 해외 촬영 15일 전 하차했다.

소속사 큐브엔터테인먼트는 지난달 22일 "개인 의료 정보로 정확한 확인은 어려우나, 건강상 이유로 휴식기를 갖고 있다"고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지