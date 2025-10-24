K2전차·차륜형장갑차… 세계시장 공략 가속 [K방산 특집]

진화하는 첨단 국산무기… 글로벌 진출 채비 K-방산이 새로운 도전에 나서고 있다. 한국군을 무장시키기 위한 ‘자주국방’을 뒷받침하고자 시작된 K-방산은 지속적인 연구·개발과 생산 능력 향상에 힘입어 세계 각국에 국산 무기를 수출하며 국내 산업 발전에 이바지하는 단계로 도약했다. 이 같은 성과를 토대로 무인·로봇 등 미래 전장 산업에서 각광받는 기술 확보에 나서면서 첨단무기 시장 진출을 위한 채비를 서두르고 있다. 국내 방위산업계는 투자와 전략적 협업 및 기술 개발 등을 서두르면서 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 힘을 쏟고 있다.

현대로템은 수십년간 방위사업을 영위하며 축적해 온 기술력과 노하우를 기반으로 주력 제품인 K2 전차(사진)를 비롯해 차륜형장갑차, 다목적 무인차량 등 최신예 지상무기체계를 중심으로 국내를 넘어 글로벌 진출을 본격화하고 있다.



현대로템은 2008년 튀르키예에 K2전차 기술 수출에 성공한 이래 2022년 폴란드 군비청과 K2전차 긴급소요 및 K2PL을 포함한 1000대 물량 등에 대한 기본계약을 체결했다. 같은 해 K2전차 수출 계약까지 맺으면서 국산 전차 완성품 최초로 해외 수출에 성공했다. 디지털 기반인 K2 전차는 확장성이 유연해 수요처의 요구사항에 최적화할 수 있는 강점을 가졌다.



차륜형장갑차 역시 글로벌 시장에서 두각을 나타내고 있다. 지난해 페루 육군 조병창에서 발주한 차륜형장갑차 공급 사업을 수주하며 중남미 지역에 진출하는 데 성공했다. K808 차륜형장갑차는 신속한 병력 수송이 가능하고 전장의 험지를 돌파할 수 있어 국지적인 전투 빈도가 많은 현대전의 흐름에 적합한 무기체계로 평가받는다.



현대로템은 무인화, 자동화, 전동화 등 4차 산업혁명 기반의 첨단기술 연구개발을 통해 글로벌 트렌드로 떠오른 유무인 복합체계(MUM-T) 구축에 최적화된 제품들을 선보이며 미래 시장에서의 수요 확대에도 대비하고 있다. 또한 수출 시장을 확대하기 위해 글로벌 방산 전시회에도 적극적으로 참여하는 중이다. 폴란드, 프랑스 등 유럽 지역 주요 방산 전시회에 꾸준히 참가하고 있으며 올해는 페루, 아랍에미리트(UAE) 등 글로벌 방산 전시회에 참가해 외연을 넓혀 가는 중이다.



현대로템 관계자는 “시장에서 요구되는 흐름을 읽고 기술력과 제품 경쟁력을 지속 강화해 미래 시장에 선제적으로 대응해 나가고 있다”며 “기존 주력 제품인 K2 전차를 비롯해 HR-셰르파 등 첨단 무인체계와 다양한 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 향상시킬 연구개발 역량을 꾸준히 제고할 것”이라고 말했다.

