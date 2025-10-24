방산 年 매출 10조원 목표 재편… 경쟁력 강화 [K방산 특집]

HD현대는 사업 재편을 통해 방위산업 분야 경쟁력을 대폭 강화할 채비를 하고 있다.

HD현대중공업과 HD현대미포는 지난 8월 각각 이사회를 열고 양사 간 합병에 대한 안건을 의결했다. 이를 통해 HD현대는 방산 분야에서 2035년까지 연 매출 10조원 달성을 목표로 세웠다. 양사는 향후 올해 12월 통합 법인으로 새롭게 출범할 계획이다. HD현대미포가 보유한 함정 건조에 적합한 크기의 도크와 설비 및 인적 역량에 더해 HD현대중공업의 함정 건조 기술력을 결합해 글로벌 방산 수요를 포착한다는 방침이다.

HD현대중공업은 지난달 8200t급 이지스구축함 2번함 다산정약용함 진수식(사진)을 진행했다. 다산정약용함은 미국의 이지스 전투체계를 도입·적용해 탄생시킨 한·미 조선 협력의 상징이다. HD현대중공업은 현존하는 국내 최신예 이지스함(세종대왕급, 정조대왕급)의 기본설계를 주관한 국내 유일의 조선사다.

HD현대중공업은 해외 거점별 파트너십 체결, 현지건조 체계 구축, 기술이전 패키지 표준화 등을 통해 페루, 필리핀, 사우디아라비아, 미국 등 권역별 해외거점을 구축하겠다는 ‘환태평양 벨트화 비전’을 구현해 나가고 있다. 현재 페루 시마조선소에서는 HD현대중공업이 페루에 수출하는 함정 3종(호위함, 원해경비함, 상륙함)이 건조 중이며, 지난 3월에는 3200t급 필리핀 초계함 2번함 디에고 실랑함을 성공적으로 진수하기도 했다.

HD현대중공업은 국내 조선사 중 최초로 미 해군 함정정비협약(MSRA) 체결에 도전해 지난해 7월 자격을 취득한 바 있다. 지난 4월에는 미국 해양·방산 1위 조선 기업인 헌팅턴 잉걸스와 군함·상선 협력 가속화를 위한 양해각서(MOU)를 체결하며 한·미 간 해양·방산의 전략적 협력 관계의 토대를 마련했다. 지난 8월에는 한국 정부의 마스가(MASGA) 제안 이후 처음으로 미 해군으로부터 4만1000t급 화물보급함 엘런 셰퍼드함의 유지·보수·정비(MRO) 사업을 수주했다.

