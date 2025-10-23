세종문화회관 옥상 47년 만에 개방한다

세종문화회관 옥상이 47년 만에 개방돼 시민 누구나 즐길 수 있는 여가 공간으로 바뀐다.



서울시는 세종문화회관 옥상을 시민에게 열어주는 ‘세종문화회관 옥상정원 조성 사업’ 설계 공모를 22일부터 다음달 24일까지 진행한다고 밝혔다.



1978년 개관한 세종문화회관은 광화문광장과 경복궁, 세종대로를 한눈에 내려다볼 수 있는 탁월한 조망을 품고 있으나 옥상이 개방된 적은 없다. 시는 이번 공모를 통해 도심부를 조망할 수 있는 전망 공간과 휴게시설, 조경과 식음시설이 조성되며 지상부터 옥상까지 직통으로 연결되는 엘리베이터를 설치해 접근성을 높일 계획이다. 1725㎡ 규모의 옥상에는 도심 전망을 즐길 수 있는 전망 공간, 휴게시설, 문화공간과 연계되는 식음시설, 도심 속 자연을 즐길 수 있는 정원을 배치한다.



시는 설계 공모 참가자들의 이해도를 높이기 위해 24일 세종문화회관에서 현장 설명회를 개최할 예정이다.



시는 12월 중 당선작을 선정하고 내년 상반기 착공해 하반기 중 개장을 목표로 하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지