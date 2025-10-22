강원조달청, 근로자종합복지관에 설치된 지역혁신기업 제품 현황 점검

강원조달청은 22일 춘천도시공사와 근로자종합복지관을 방문, 지역 혁신기업인 성창 주식회사의 혁신제품 설치 및 운영 현황을 점검했다.

이경원 강원조달청장이 22일 근로자종합복지관에서 지역 혁신기업 제품 운영 현황을 점검하고 있다. 강원조달청 제공

이번 점검은 혁신제품 시범사업 완료 현장의 적용성과 관리상태, 사용자 만족도를 확인하고 운영상 애로사항을 청취하고자 추진됐다.

성창의 ‘웹 기반 원방감시제어시스템’은 별도의 프로그램 설치 없이 웹 환경에서 PC·모바일을 통해 실시간 감시 및 제어가 가능한 기술이 적용된 혁신제품이다.

본 제품은 춘천도시공사가 근로자종합복지관에 시설 자동제어 효율화와 에너지 관리 고도화를 위해 도입했다. 원격 모니터링을 통해 유지관리 인력과 비용 절감, 설비 이상 감지의 신속성 향상 등의 효과를 거두고 있다.

이경원 강원조달청장은 “혁신제품이 공공서비스 현장에 안정적으로 정착될 수 있도록 현장 중심의 점검과 지원을 강화하겠다”며 “지역 혁신기업이 혁신제품 시범구매를 통해 성장하고, 국민이 체감하는 공공서비스가 확산될 수 있도록 적극 뒷받침 하겠다"고 말했다.

