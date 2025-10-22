‘한국판 CES’…2025 미래혁신기술박람회 22일 개막

‘2025 미래혁신기술박람회(FIX 2025)’가 22일 개막했다.
FIX 2025는 인공지능 전환(AX)을 비롯해 미래 모빌리티, 로봇, 인공지능(AI)·빅데이터·블록체인(ABB) 분야의 최첨단 신기술과 산업 동향을 소개하는 통합플랫폼 행사다.
‘이미 시작된 미래, 올 온 에이아이(All on AI)’를 주제로 25일까지 열리는 이번 박람회에는 국내외 585개 기업이 2000부스 규모로 참가한다. 이는 지난해 행사 보다 약 40개 사가 증가한 것으로 해외 업체 비중도 작년 14％에서 올해는 20％로 늘었다.
개막식에는 김정기 대구시장 권한대행을 비롯해 강희업 국토교통부 제2차관, 이승렬 산업통상부 산업정책실장, 이만규 대구시의회 의장, 이인선 국회의원(국민의힘 대구시당위원장) 등 주요 인사와 브라이언 맥머레이 GMTCK 사장, 장 피에르 유니버설로봇 최고경영자, 김윤기 HL로보틱스 대표 등 국내외 귀빈 130여 명이 참석했다.
개막식과 함께 열린 라인투어는 엑스코 동·서관을 오가며 다양한 국내외 혁신 기술을 체험할 수 있는 기회로 마련됐다. 티머니의 ‘태그리스 결제시스템’ 전시 부스를 시작으로, 차세대 수소·전기차 라인업이 총출동한 현대자동차, HL로보틱스의 자율주행 주차로봇 시연, AI이동혁신관, 도심항공교통(UAM) 특별관, K-휴머노이드의 자존심 ‘에이로봇’과 국내 최초로 선보이는 유니트리의 ‘휴머노이드 복싱’ 시연 등 다양한 기술을 선보였다.
오후에는 UAM 분야에서 전 세계적으로 주목받고 있는 샤오펑 에어로 왕담 부사장의 ‘3D(차원) 모빌리티로 개척하는 미래’ 기조강연을 시작으로, 토종 생성형 AI 서비스 플랫폼 국내 1위 기업 뤼튼테크놀로지스의 이세영 대표, 협동로봇 세계 1위인 유니버설로봇의 장 피에르 대표, LG전자 로봇연구소 백승민 소장, 국내 휴머노이드 분야 권위자 한재권 교수, 딥러닝 창시자 제프리 힌튼 교수가 공동 설립한 벡터AI연구소의 고탐 카마스 교수 등 각 분야 최고 권위자들의 강연이 이어졌다.
행사장을 찾은 참관객들은 샤오펑 UAM ‘X2’ 탑승 체험, 유니트리 휴머노이드 복싱 경기, 탑로보틱스의 휴머노이드 축구 시연 등 다양한 볼거리와 즐길 거리를 경험했다.
모빌리티관이 있는 동관 로비에서는 세계 최초로 컨베이어벨트에서 대량 생산된 포드 T모델부터 영화배우 제임스 딘이 탔던 포르쉐 356까지 다양한 클래식카 전시와 함께, 비와이디(BYD)·현대차·모트렉스 등 전기차 시승 행사도 진행됐다.
김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 개회사를 통해 “FIX 2025는 단순한 전시회가 아니라, 그동안 대구시가 추진해 온 산업구조 재편의 결실을 바탕으로 대구의 산업혁신 비전을 공유하는 자리”라면서 “미래모빌리티와 로봇 중심의 지역산업 인공지능전환(AX) 이 성공적으로 이뤄질 수 있도록, 산·학·연과 함께 힘을 모아 최선을 다하겠다”고 말했다.
