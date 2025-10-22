법원 “피해자 감금 알고도 보내… 공범들도 협박해 가담시켜”

법원은 22일 지인을 캄보디아 보이스피싱 범죄조직에 넘긴 혐의로 구속기소된 주범에게 징역 10년의 중형을 선고하면서 피해자가 캄보디아에서 상당 기간 감금되리라는 사정을 주범이 알았던 점을 양형 사유로 참작했다. 최근 캄보디아 내 한국인 납치·감금 사태를 비롯해 국외에서 발생하는 사기·납치 범죄의 심각성이 커지는 가운데 유죄 판결과 별개로 신속하게 범죄 수익을 몰수할 수 있도록 하는 ‘독립몰수제’를 도입해야 한다는 주장도 나온다.

서울중앙지법 형사29부(재판장 엄기표)는 22일 주범 신모(26)씨 등에 대한 선고 기일에서 “공범들을 협박해 범행에 가담시키고, 처음부터 피해자 A씨가 캄보디아 현지 범죄조직에 의해 상당 기간 감금되리라는 사정을 알면서 피해자를 국외로 이송하는 등 범행에 가담한 정도가 매우 중하다”고 질타했다.

지난 19일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 한 거리 상가에 중국어와 크메르어가 혼재된 간판들이 붙어 있다. 뉴스1

신씨 등은 A씨에게 부당한 채무의 변제를 강요하며 캄보디아에 가서 호텔에 머무르다 계약서를 받아오는 일을 하면 채무를 탕감해 주겠다고 속인 것으로 조사됐다. 공범 박모씨는 신씨의 협박을 받아 A씨를 캄보디아로 직접 유인했고, 또다른 공범 김모씨는 A씨와 함께 캄보디아로 건너가 현지 공범들에게 신병을 인계한 것으로 파악됐다.



박씨는 피해자에게 “우리가 아는 사람들이 캄보디아에서 관광사업을 추진할 건데, 캄보디아에 체류 중인 한국인들과 국내에 있는 사람들이 연락을 하는 동안 호텔에 머물고 있다가, 캄보디아에 체류 중인 한국인들로부터 사업 관련 계약서를 받아오면 된다. 그렇게 하면 네가 갚아야 할 3000만원을 탕감해 주겠다”고 제안했다. 이에 A씨가 주저하자 박씨는 재차 “넌 캄보디아에 가야 한다. 그게 아니면 다른 방법이 있느냐”며 재차 요구했다.



재판부는 “만일 피해자가 제때 구출되지 않았다면 언제까지 감금당했을지, 어느 정도의 추가적인 정신적, 신체적 고통을 겪었을지 가늠하기 어렵다”면서 “피고인들은 피해자의 피해 회복을 위해 별다른 노력을 기울이지 않았고, 피해자로부터 용서받지도 못했다”고 지적했다.

정성호 법무부 장관은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “제2·제3의 캄보디아 사태를 막고 아동 성착취물 범죄 등 국경을 초월해 벌어지는 초국가적 범죄에 대응하기 위해서라도 독립몰수제는 도입될 필요가 있다”고 주장했다.



현행 제도에서는 유죄 판결이 있어야만 범죄수익 환수와 피해자에게 돌려주는 것이 가능하다. 이 때문에 수사를 통해 범죄수익이 특정되더라도 범죄자가 확인되지 않거나 해외로 도피해 기소할 수 없는 경우 신속한 범죄수익 몰수에 한계가 있다는 설명이다.



다만 법조계 일각에선 유죄 확정 판결이 나오기 전 범죄 수익을 몰수하는 제도는 헌법상 무죄 추정의 원칙에 반하고 재산권을 침해할 수 있다는 우려도 있다. 장영수 고려대 법학전문대학원 명예교수는 “유죄 판결 전에 범죄 수익을 ‘몰수’하는 것과 재산을 처분하지 못하도록 가처분 또는 동결 조치를 하는 것은 엄연히 다르다”며 “수사 단계에서 범죄로 얻은 수익이 확실해 보여 판결 선고 전 몰수를 했다가 법원 판결에서 무죄로 결과가 뒤집힌다면 헌법상 무죄추정의 원칙과 어긋나 문제가 될 것”이라고 말했다.

