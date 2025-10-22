“대사관 신고해도 조력 못 받아”… 공관 대응 뭇매

여야는 22일 캄보디아에서 발생한 한국인 대상 범죄와 관련한 현지 대사관의 부실한 대응을 한목소리로 질타했다. 주캄보디아 대사관은 캄보디아 당국과 설치에 합의한 합동 대응 태스크포스(TF)를 통해 현장 대응을 적극적으로 지원하겠다고 답했다.



국회 외교통일위원회 소속 아주반(아시아 대상) 의원들은 이날 캄보디아 프놈펜의 주캄보디아 한국대사관에서 캄보디아·베트남·태국·라오스 대사관에 대한 현장 국감을 실시했다.

22일(현지시간) 캄보디아 프놈펜에 있는 주캄보디아 한국대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 박용민 주태국대사(뒷줄 왼쪽부터)와 김현수 주캄보디아 대사대리, 정영수 주라오스대사, 최영삼 주베트남대사 등이 증인선서를 하고 있다. 프놈펜=뉴스1

국민의힘 송언석 원내대표는 “우리 국민이 대사관에 신고해도 조력을 받지 못하니까 민간단체에 의지할 수밖에 없다”며 “대사관에 오면 ‘업무시간 끝났다’고 이딴 식으로 국민 안전을 내팽개치니까 민간단체가 활동하는 것 아니냐”고 비판했다. 같은 당 김기웅 의원은 “사망한 대학생 시신이 국내로 들어오는 데 두 달하고 보름 정도가 걸렸는데 대통령이나 총리, 외교부 장관, 외교부 2차관 등이 (대사관 측에) 전화 통화라든가 해서 협조를 요청한 적이 없는 것으로 확인된다”며 현지뿐 아니라 정부 측 대응도 부족했다고 지적했다.



여당인 더불어민주당은 현지 대응이 미흡했다고 지적하면서도 비상계엄 이후 국정 공백 상황을 원인으로 지목했다. 민주당 윤후덕 의원은 “올해 1월부터 매달 30건 이상, 많을 때는 70∼80건이 신고됐는데 지금의 직원들로는 대처하기가 사실상 불가능하다”며 “여당의 중진으로서 죄송하다”고 말했다.



그러면서 “지난해 12월3일 비상계엄하고 정치권은 싸움질하고 대통령도 없었다”고 강조했다. 홍기원 의원도 “범죄 피해가 급증하는 상황에서 경찰 인력 파견, 고위 인사 파견 등 특별한 대응이 없었다”고 지적했다.



김현수 주캄보디아 대사대리는 “캄보디아 내 온라인 스캠(사기) 범죄단지와 관련한 우리 국민의 취업 사기와 감금 피해가 급증하고 있다”며 “주캄보디아 대사관은 우리 국민이 감금 피해 신고 시 영사 조력을 제공하면서 캄보디아 당국에 신속 대응을 요청하고 있다”고 설명했다. 김 대사대리는 “한·캄보디아 합동 대응 TF 설치에 합의했다”며 “양국 경찰청과 함께 TF 설립과 운영을 위한 구체적인 사항을 협의해나갈 예정”이라고 밝혔다.



최근 2년간 캄보디아 현지에서 접수된 납치·감금 신고 중 약 100건은 여전히 해결되지 않은 상태다. 주캄보디아 대사관에 따르면 접수된 550건의 신고 중 450건은 구조 등을 통해 해결됐지만, 나머지는 소재 확인 등이 이뤄지지 않았다.

