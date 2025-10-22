여야, 공천룰 손질하며 전열 정비… 지방선거 모드 채비

여야는 내년 6·3 지방선거 준비를 위한 당 회의를 22일 나란히 열어 전열 정비에 나섰다. 더불어민주당은 이재명정부 출범 후 첫 지방선거를 ‘내란 청산’ 기조로 치르겠다는 뜻을 강조했다. 국민의힘은 당에 대한 충성심을 중심으로 한 공천으로 내부 결속을 높이겠단 각오다.



민주당 정청래 대표는 지방선거기획단 회의에서 내년 선거를 “12·3 내란 사태를 일으킨 헌법 파괴세력과 응원봉을 들고 빛의 혁명을 이뤄낸 헌법 수호세력이 다시 맞붙는 선거”로 규정했다.

정청래 더불어민주당 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 열린 지방선거기획단 3차 회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

민주당은 당원 중심 상향식 공천을 추진할 방침이다. 기획단장인 조승래 사무총장은 “당원주권정당에 걸맞게 공천권을 당원들에게 돌려드릴 것”이라며 “정 대표의 공약대로 권리당원이 참여할 수 있게 하겠다. 후보자 추천·선출 과정에 당원들이 참여해 논의할 것”이라고 했다. 조 총장은 “후보자들의 기회를 최대한 보장하기 위해 컷오프를 최소화할 것”이라고 했다.



민주당은 이 밖에 예비후보자 자격 심사를 강화하고 장애인·청년·여성 참여율을 높이는 방안을 강구 중이다. 공천제도 분과장을 맡은 장경태 의원은 “늦어도 11월 초에 (공천룰을) 결정해 당 최고위원회에 보고할 예정”이라며 “최종적으로 11월 중순경에는 공천룰을 완성할 것”이라고 했다.



국민의힘은 아동·청소년 및 성범죄 전과자의 경우 사면·복권됐더라도 공천 대상에서 배제하는 계획을 추진한다. 당 지방선거기획단은 이러한 공천 대상자 부적격 기준 강화 방안을 최고위에 건의하기로 결정했다. 서류 없는 온라인 공천 접수 시스템 개발, 공직후보자 역량 강화평가 실시, 공직후보 출마자 연수 프로그램 이수 의무화도 추진한다.



공천룰은 11월 중 현장 목소리를 수렴해 확정할 계획이다. 장 대표는 당에 대한 충성·기여도를 따지는 ‘당성’을 최우선 공천 기준으로 강조한 바 있다. 기획단 위원인 조지연 의원은 ‘당성 평가’ 도입 여부에 대해 “다음 달 국정감사가 끝난 뒤 현장을 방문할 계획”이라며 “현장 목소리를 반영한 안을 내겠다”고 했다.

