영화처럼… 음성·시선·손짓으로도 작동

삼성전자가 확장현실(XR) 헤드셋 ‘갤럭시 XR’을 22일 한국과 미국 시장에 출시했다. 애플과 메타 등 글로벌 기업이 앞서 뛰어들며 경쟁이 치열해진 XR 시장에 삼성전자도 출사표를 던졌다. 디바이스 확장성이 큰 안드로이드 플랫폼과 구글의 인공지능(AI) ‘제미나이’를 탑재해 콘텐츠를 강화했다.



삼성전자는 갤럭시 XR을 “멀티모달 AI에 최적화된 기기”라고 소개했다. 멀티모달 AI는 음성과 영상, 이미지, 맥락 등 데이터를 이해해 사용자와 상호작용하는 기술이다. 사용자는 음성과 시선, 손동작만으로 손쉽게 기기를 작동하고, 갤럭시 XR은 사용자 의도를 파악해 매끄럽게 작업 수행을 지원한다. 유튜브를 시청할 때 시선을 돌리는 것만으로 업로드된 영상들을 훑어볼 수 있고, 손짓을 마우스 커서처럼 움직여 엄지와 검지로 살짝 집으면 클릭이 되는 식이다. 시선과 손동작 없이 제미나이를 불러 음성으로만 작동할 수도 있다.

22일 서울 서초구 삼성 강남에서 열린 ‘갤럭시 XR’ 출시 행사에서 그룹 관계자가 제품을 시연하고 있다. 갤럭시 XR은 삼성전자, 구글과 퀄컴이 함께 만든 첫 고성능 XR(확장현실) 기기다. 헤드셋을 착용하고 눈동자와 손, 목소리로 기기를 제어할 수 있다. 연합뉴스

제미나이와 대화에 특화된 제미나이 라이브는 갤럭시 XR을 쓴 사용자 편의성을 높이는 비서 역할을 한다. 바로 옆 사람 안경 제품 정보를 찾아주기도 하고, ‘맛집’을 추천해주기도 한다.



갤럭시 XR에는 삼성전자와 구글, 퀄컴이 함께 개발한 ‘안드로이드 XR’이 처음 탑재됐다. 앞서 출시된 XR 기기들의 약점으로 콘텐츠 부족이 꼽혀왔는데 갤럭시 XR에선 안드로이드 애플리케이션(앱)을 모두 실행할 수 있다. 네이버 스트리밍 플랫폼 ‘치지직’에서도 XR 전용 콘텐츠를 공개하고, 앞으로 미국 프로야구(MLB)와 프로농구(NBA), 쿠팡플레이 등과 연계한 서비스도 제공할 계획이다.



무게는 545g으로 메타 퀘스트3(515g)보단 무겁지만 600g이 넘는 애플 비전프로보단 가벼워 준수한 무게감으로 평가된다. 퀄컴의 ‘스냅드래곤 XR2+ Gen 2’ 칩셋이 들어갔고, 디스플레이는 3552×3840 해상도의 4K 마이크로 OLED 화면이 탑재됐다. 가격은 269만원으로 비전프로(499만원)보다 저렴하지만 70만원대 퀘스트3와 비교하면 비싼 편이다.



삼성전자는 갤럭시 XR을 시작으로 스마트 안경 등 스마트 기기 제품군을 넓히기로 했다. 이미 안경 브랜드 젠틀몬스터·와비파커와 손잡고 스마트 안경 개발에 나섰다. 임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 “갤럭시 XR은 업계 최고 수준의 하드웨어와 소프트웨어를 갖춘 기기라고 자부한다”며 “구글 같은 업계 선두 파트너들과 XR 생태계를 만들어가는 출발점으로서 의미가 크다고 생각한다”고 말했다.

