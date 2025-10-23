中企 “고관세 등 통상 애로 해결돼야”

중소기업계가 국민의힘 지도부와 만나 미국의 고관세 문제 등 통상문제 관련 대책 마련을 촉구했다.

장동혁 국민의힘 대표와 김기문 중소기업중앙회장을 비롯한 참석자들이 22일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 장동혁 국민의힘 당대표 초청 중소기업인 간담회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 뉴스1

중소기업중앙회는 22일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 ‘장동혁 국민의힘 당대표 초청 중소기업인 간담회’를 개최했다. 국민의힘에선 장 대표와 김도읍 정책위의장을 비롯해 임이자 기재위원장, 이철규 산자중기위원장, 박성민 산자중기위 간사, 박성훈 수석대변인 등이 자리했다. 중소기업계에선 김기문 중소기업중앙회장과 권혁홍·배조웅 수석부회장을 비롯해 업종별 중소기업협동조합 이사장 30여 명이 참석했다.



중소기업 단체장들은 중소기업 경쟁력 강화를 위한 현안 과제 10건을 건의했다. 먼저, 통상과 중소기업 성장엔진 강화를 위해 △고관세 등 통상문제 관련 대응 △코스닥시장 활성화 펀드 도입 △글로벌 여성벤처기업 롤모델 육성 등이 필요하다며 제도적 지원 방안을 요청했다. 공정거래 환경 조성을 위해 △중소기업협동조합 협의요청권 도입 △중소기업 제값 받기를 위한 제도 보완 △주계약자 관리방식 공동계약 법제화도 건의했다. 이 밖에 내년 3월 시행예정인 ‘노란봉투법’(노조법)과 관련해 사업주 방어권과 고령인력 계속 고용 자율성 보장 등의 목소리도 잇따랐다. 김기문 중기중앙회장은 “여야가 협력해서 민생법안을 빨리 처리해 주시길 당부드린다”고 강조했다.

