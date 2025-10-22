‘지방금융 확대 목표제’ 신설… 2028년 정책금융 125조 공급

이억원 금융위원장은 22일 부산 남구 BNK부산은행 본점에서 개최한 ‘지역경제 활성화를 위한 지방 우대 금융 간담회’에서 ‘지방우대 금융 지원방안’을 발표했다.

금융당국은 정책금융의 지방 전체 공급 규모를 늘리고, 지역 맞춤형 상품을 대폭 확대해 지역을 최대한 우대하기로 했다. 구체적으로 내년부터 4개 정책금융기관(산업은행·기업은행·신용보증기금·기술보증기금)에 ‘지방금융 공급확대 목표제’를 신설해 올해 약 40%인 지방공급액 비중을 2028년까지 45%로 상향한다.

이로써 지역에 공급되는 연간 정책금융 자금은 현재보다 25조원 증가한 125조원까지 확대될 전망이다. 여기에 지역 중소기업이 지역에 재투자할 경우 대출 규제 수준을 낮춘다는 계획이다.



이 위원장은 “대한민국의 모든 문제는 수도권 집중에서 비롯됐다고 해도 과언이 아닐 정도로 부작용을 낳았다”면서 “금융 수요자들이 지방 우대를 체감하고 지역의 기업들이 다시 역동적으로 발전할 수 있도록 만들어야 한다”고 강조했다.

