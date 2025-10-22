‘신라 공주 무덤’ 복원 현장 공개된다

신라 공주의 무덤으로 알려진 경주 쪽샘 44호분의 복원 현장이 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 맞아 공개된다.

경주 쪽샘 44호분 축조실험 8단계 진행 모습. 국가유산청 제공

국가유산청 국립경주문화유산연구소는 30일부터 다음달 1일까지 경주 쪽샘유적발굴관에서 ‘쪽샘 44호분 축조실험 설명회’를 한다고 22일 밝혔다. 쪽샘 44호분은 비단벌레 날개로 장식된 말다래를 비롯해 유물 800여점이 출토된 신라 대표 고분으로, 신라 왕족인 어린 여성의 무덤으로 추정된다.



연구소는 2014년부터 2023년까지 진행한 발굴과 학제 간 연구를 통해 무덤 축조의 전 과정을 복원했다. 이를 토대로 지난해부터는 10년간 조사·연구 성과를 바탕으로 실제 축조 과정을 재현하는 실험을 진행하고 있다. 세계 고고학에서도 유례를 찾기 힘든 시도여서 학계의 주목을 받고 있다.



현재 축조실험은 목조구조물을 세운 뒤 무덤 주인공의 시신과 부장품을 안치한 2중의 덧널 일부를 만들고, 주변으로 돌을 쌓는 과정까지 진행됐다. 무덤을 만드는 21단계 전체 공정 중 8단계에 해당한다.



이번에 진행되는 설명회는 에이펙 기간에 맞추어 3일간 진행된다. 오전 10시부터 오후 5시까지, 30분마다 발굴조사에 참여했던 학예연구사와 연구원이 직접 해설하고 참가자들은 축조실험을 볼 수 있다.



참가자들은 쪽샘 44호분 발굴 성과에 대한 설명을 듣고, 덧널·목조구조물·돌무지 등 주요 시설, 덧널과 뚜껑을 만드는 방법과 축조에 사용된 도구 등에 대한 해설을 듣고 축조 실험 현장을 살펴본 뒤 실제 출토 유물도 관람한다. 외국인을 위한 영어, 일본어, 중국어 통역도 함께 준비된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지