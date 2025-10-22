국정원 “캄보디아 범죄 조직에 한국인 최대 2000명 가담”

국가정보원은 22일 캄보디아 범죄 단지에서 고문당한 후 살해된 20대 한국인 대학생 박모씨 사건 주범이 2023년 강남 학원가 마약 사건의 총책의 공범으로 확인된다고 밝혔다. 캄보디아에서 발생한 범죄와 관련해선 한국인 가담자를 약 1000∼2000명으로 추정했다.

국정원은 이날 국회 정보위원회 전체회의에서 이러한 내용을 보고했다고 박선원 더불어민주당 의원, 이성권 국민의힘 의원이 전했다.

신성범 국회 정보위원장이 22일 서울 여의도 국회에서 이종석 국정원장이 참여한 가운데 열린 정보위원회 전체회의를 주재하고 있다. 뉴시스

국정원은 사망 사건 발생 3일째 정보를 최초 입수하고 정보 역량을 총동원해 8일 만에 피살 사건 주범을 확정 지었으며, 현재 그를 추적 중이라고 보고했다.

국정원은 이 사건 주범이 '2023년 강남 학원가 마약 사건의 총책'으로 캄보디아에서 검거된 리모 씨의 공범이라는 점이 국정원의 정보로 확인됐다고 설명했다.

강남 학원가 마약 사건은 중국인과 국내 공범 등이 필로폰과 우유를 섞은 이른바 마약음료를 만든 뒤 2023년 4월 강남 대치동 학원가에서 '집중력 강화 음료'라며 시음 행사를 열어 미성년자 13명에게 음료를 제공한 뒤 돈을 뜯어내려 한 사건을 지칭한다.

국정원은 아울러 캄보디아에서 발생한 스캠(연애 빙자 사기) 범죄와 관련해 한국인 가담자가 약 1000∼2000명으로 추산된다고 정보위에 보고했다.

지난 2023년 4월 강남 학원가 일대에서 범행도구로 사용된 마약음료. 뉴스1

또한 캄보디아 경찰청이 지난 6∼7월 검거한 전체 스캠 범죄 피의자 3075명 중 한국인은 57명이라고 밝혔다고 정보위에 전했다.

국정원은 최근 캄보디아에서 국내로 송환된 이들에 대해서도 "피해자라기보다 대부분 범죄에 가담한 사람이라고 보는 게 객관적"이라고 국회에 설명했다.

국정원은 캄보디아 스캠 범죄와 관련, "현재 범죄 조직은 과거 카지노 자금 세탁을 하는 데서 머무르다 코로나 이후 국경이 폐쇄되고 중국 등 다국적 범죄 조직이 캄보디아에 침투해 스캠 범죄로 수법이 진화했다"고 설명했다.

스캠 범죄 단지는 프놈펜, 시아누크빌 등 총 50여곳으로, 가담 종사자는 약 20만명으로 추산된다고 국정원은 보고했다.

전기통신사업법 위반 등의 혐의를 받고 있는 캄보디아 송환 피의자가 지난 21일 경기 의정부시 의정부지방법원에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴시스

국정원은 이재명 대통령이 '발본색원 될 때까지, 완전 해결될 때까지 국정원이 조직의 사활을 걸고 국제범죄, 마약, 인력 수출, 사이버 범죄, 불법 암호화폐, 스캠 범죄에 대해 확실히 해결해 국민 걱정을 덜어드리라'고 특별 지시를 내렸다며 "제3, 제4의 역량과 집중력을 발휘해 이 문제를 다루고 있다"고 국회에 보고했다.

이날 정보위에서는 북한이 지난 10일 노동당 창건 80주년 기념일을 맞아 진행한 열병식에 관한 질의도 있었다.

국정원은 "북한 내부적으로 봤을 때 김정은이 국제사회 지도자들과 함께 어깨를 나란히 하는 국제적 위상이 있다고 국내적으로 호소하고, 국제에는 (북한에) 많은 제재를 가해도 우호적인 국가가 많으니 아무 의미가 없다고 강조하는 (의도가 있다고) 해석할 수 있다"고 답변했다.

