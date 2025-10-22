iH(인천도시공사), 도농상생 농가 일손 돕기 나눔문화 확산

iH(인천도시공사)가 일손이 부족한 지역 농촌을 위해 팔을 걷어 붙였다. iH는 22일 임직원 40여명이 강화군 길상면의 농가를 찾아 고구마 수확 작업을 도우며 일손 돕기에 나섰다고 밝혔다.

이번 활동은 인천시자원봉사센터와 함께 추진됐으며 농협중앙회 강화군지부, 강화남부농협 등과 연계했다. 공사 임직원들이 지역사회 균형발전을 위해 노력하는 사회공헌 체험 및 사회적 가치 창출의 중요성을 인식하는 시간으로 마련됐다.

공사에서는 가을철 수확이 한창이지만 인력 부족으로 힘들어하는 농가에 힘을 보탰다. 또 지역 생산품 소비 및 농가의 소득 증대 등 도농상생에 기여했다. 이곳에서 구입한 물품은 관내 보육원, 무료급식소, 청소년보호시설 등에 전달될 예정이다.

iH 나눔홍보팀 관계자는 “일손이 모자란 관내 농촌에 조금이나마 보탬이 됐길 바란다”며 “앞으로도 지속적인 지역사회 공헌활동에 동참하면서 나눔문화 확산을 위해 솔선수범할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지