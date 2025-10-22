혼다, 도심형 SUV CR-V 출시 30주년 맞아

혼다 CR-V 하이브리드. 사진=혼다코리아 제공

혼다가 글로벌 베스트셀링 SUV ‘CR-V’의 출시 30주년을 맞이했다고 22일 밝혔다.

혼다는 이를 기념해 CR-V 30주년 기념 로고와 CR-V의 역사를 한눈에 담은 전용 웹사이트도 공개했다.

혼다 CR-V는 ‘Comfortable Runabout Vehicle(편안한 다목적 차량)’의 약자로, 사람들의 일상에 더 즐겁고 풍요로운 라이프스타일을 제안하는 ‘크리에이티브 무버(Creative Mover)’ 시리즈[1]의 콘셉트 아래 개발된 혁신적인 SUV 모델이다.

편안한 승차감과 뛰어난 기동성을 갖춘 ‘도심형 SUV(Urban SUV)’라는 새로운 장르를 개척하며 첫 출시 이후 30년이 지난 지금까지도 전 세계적으로 많은 인기를 얻고 있다.

현재 CR-V는 약 150개국에서 판매되고 있으며, 글로벌 누적 판매량 1500만 대를 돌파했다. 특히 2015년부터 2024년까지 최근 10년간 누적 판매 기준으로 CR-V는 혼다 자동차 중 최다 판매 모델로, 혼다 SUV 라인업을 대표하는 핵심 모델임을 다시 한번 입증했다.

1995년 일본에서 처음 출시된 이후, 혼다 CR-V는 시대별 고객의 니즈를 반영하며 진화를 거듭하여 현재 6세대를 맞이했다.

지난 2022년 처음 공개된 6세대 CR-V는 혼다의 2모터 하이브리드 시스템을 기반으로 강력한 주행 성능, 탁월한 환경 성능, 사용자 중심의 공간과 편의성, 강화된 안전성능 등 모든 면에서 하이브리드 SUV의 새로운 기준을 제시한 모델이더, 국내에는 2023년 9월 출시됐다.

혼다는 2024년 7월, 6세대 CR-V 기반의 수소연료전지차(FCEV) ‘CR-V e:FCEV’를 선보이며 CR-V의 무한한 가능성을 제시했다.

혼다는 “CR-V 출시 30주년을 맞이하며, CR-V를 포함한 다양한 모빌리티 제품과 서비스를 통해 앞으로도 전 세계 고객의 삶을 더욱 즐겁게 만들고자 노력할 것”이라고 밝혔다.

한편, 혼다코리아는 오는 11월에 6세대 CR-V 하이브리드의 2026년형 부분변경 모델 출시를 앞두고 있다.

이에 사전 공개 차원으로 오는 10월 25일(토)에 열리는 ‘혼다데이 라이드 앤 드라이브(Honda Day Ride N Drive)’ 고객 초청 이벤트에서는 CR-V 30주년 전시존을 운영할 예정이다.

