[속보] 국정원 “캄보디아 한국대학생 살해 주범은 강남학원 마약사건 총책”

이종석 국가정보원장이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국회 정보위원회 전체회의에 출석하고 있다. 뉴시스

국가정보원이 캄보디아 범죄조직에 연루된 한국인 살해 사건의 주범이 지난해 ‘강남 학원가 마약음료 사건’의 총책으로 드러났다고 22일 밝혔다.

국정원은 이날 국회 정보위원회 전체회의에서 사건의 수사 및 정보 추적 경과를 보고했다고 더불어민주당 박선원 의원과 국민의힘 이성권 의원이 전했다.

보고 내용에 따르면 국정원은 사건 발생 사흘 만에 관련 첩보를 확보했으며, 정보 자원을 총동원해 8일 만에 주범의 신원을 특정했다. 현재 주범의 행방을 추적 중이다.

해당 인물은 2023년 서울 강남 대치동 학원가에서 발생한 ‘마약음료 사건’의 총책으로, 국정원 정보에 따르면 캄보디아 현지에서 체포된 리모 씨와 공범 관계인 것으로 확인됐다.

이 사건은 지난해 4월 중국인과 국내 공범들이 필로폰을 우유에 섞은 이른바 ‘집중력 강화 음료’를 만들어 미성년자 13명에게 시음케 하고 금품을 갈취하려 한 범죄다.

국정원은 또 최근 캄보디아 전역에서 급속히 확산 중인 ‘스캠(연애 빙자 사기)’ 범죄에 한국인 약 1000∼2000명이 가담한 것으로 추산했다.

캄보디아 경찰청이 지난 6~7월 사이 검거한 스캠 관련 피의자는 총 3075명이며, 이 가운데 한국인은 57명으로 집계됐다고 정보위에 보고했다.

