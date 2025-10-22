김용범 "중요쟁점 남긴 채 부분 MOU 고려 안 해…전체 합의돼야"

미국과의 관세협상을 위해 워싱턴DC를 방문하는 김용범 대통령실 정책실장은 21일 "많은 쟁점에 대해 양국의 이견이 많이 좁혀졌으나 아직 한두 가지 팽팽하게 대립하는 분야가 있다"며 "이와 관련해 국익에 맞는 타결안을 만들고자 출국하는 것"이라고 말했다.



김 실장은 이날 김정관 산업통상부 장관과 함께 비행기에 탑승하기 직전 인천국제공항에서 취재진을 만나 '방미 일정을 마치고 돌아오자마자 다시 출국하는 이유가 무엇인가'라는 질문에 이같이 답했다.

김용범 대통령실 정책실장이 22일 한미 관세 협상 추가 논의를 위해 인천국제공항 제2여객터미널에서 미국 워싱턴DC로 출국하기 앞서 발언하고 있다. 김 실장 오른쪽은 김정관 산업통상부 장관. 연합뉴스

앞서 이들은 미국을 방문한 뒤 각각 19일(김 실장), 20일(김 장관) 귀국한 바 있다.



김 실장은 "이번에도 (지난번과 마찬가지로) 하워드 러트닉 미 상무장관을 만날 예정"이라고 했다.



'미국이 원하는 최종안을 들고 가는 것인가'라는 질문에는 "미국이 원하는 안이 아닌, 우리 국익에 최선이 되는 협상안을 만들기 위한 방문"이라고 답했다.



그동안 이번 달 말로 예상되는 한미정상회담을 계기로 한미가 대립 중인 핵심 쟁점을 제외하고 이견이 좁혀진 부분에 한해 합의문이나 양해각서(MOU) 등에 서명할 것이라는 관측도 나왔으나, 김 실장은 "아니다"라고 선을 그었다.



김 실장은 "APEC(아시아태평양경제협력체)이라는 특정 시점 때문에 중요한 쟁점을 남긴 채 부분 합의만을 갖고서 MOU에 사인하는 방안은 정부 내에서 고려하고 있지 않다"고 말했다.



그는 "7월 31일 양국 간 타결한 안을 실행할 수 있는 MOU 전체에 대해 양국이 합의해야 성과물로 마무리가 되는 것"이라고 강조했다.

APEC 및 한미정상회담을 계기로 양국 정상 간 합의문 도출이 가능하냐는 질문엔 "지난 워싱턴 정상회담에서 양국 간 잠정적으로 합의된 성과들이 많았다"며 "여기엔 위성락 안보실장이 조율 중인 안보 이슈 등 여러 가지가 포함된다"고 설명했다.



그러면서 당시 통상 분야가 협상이 마무리되지 않아 전체 합의안을 발표하지 못했다면서 "이번에 통상 분야에서 양국 간 이익이 합치되는 방향으로 협상이 마무리된다면 그런 결과(정상 간 합의문 발표)도 예상해볼 수 있지 않을까"라고 내다봤다.



다만 "협상이라는 것은 상대방도 있고, 시시때때로 상황이 변하는 만큼 예단해서 말씀을 드리기는 어렵다"고 단서를 달았다.



이재명 대통령의 구체적인 당부가 있었느냐는 질문에는 "별도의 말씀이 있었다기보다는 (지난 방미 결과 및 향후 계획을) 제가 보고를 하면서, '다녀오겠다'고 말씀을 드렸다"고만 언급했다.



김 실장과 함께 출국하는 김 장관은 "마지막 순간까지 계속 긴장의 시간을 보낼 것 같다"며 "마지막 1분 1초까지 우리 국익이 관철되는 안을 만들기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

