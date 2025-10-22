도경완 "다시 태어나면 장윤정과 결혼 안 해…매 순간 미안"

방송인 도경완이 다시 태어나면 아내 장윤정과 결혼하지 않겠다고 밝혔다.

21일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 '대놓고 두집살림'에는 백야도로 떠난 도경완, 장윤정 부부의 모습이 그려졌다.

이날 도경완은 '장윤정 남편'이라는 타이틀에 대한 부담감을 털어놨다. 그는 "장윤정이라는 문화재 보호청장이 된 것 같다. 사람들이 날 만나면 '윤정 씨 잘 지내지? 윤정 씨한테 잘해줘'라고 한다. 나한테는 관심이 없다"고 말했다.

장윤정은 "남편 타이틀이 '장윤정 남편'이 되니까 (남편이) 스트레스가 많았다"며 "그 스트레스를 내가 어찌할 수 있는 상황이 아니었다. 남편이 그 스트레스와 짜증을 나한테 내고 그랬다"고 회상했다.

그러면서 "'와이프가 돈 잘 버니까 얼마나 좋아'라는 이야기를 늘 듣다 보니까 밖에서 스트레스를 받고 집에 들어온다. 제가 보수적일지 모르겠지만 남편, 가장이기 때문에 더 스트레스일 수 있다"고 했다.

장윤정은 도경완의 기를 살려주려고 자신의 출연료를 양보한 적도 있다며 "남편이 '출연료 완전 많이 올랐다'고 자랑하더라. 그런데 다른 프로그램 가면 그렇게 안 주니까 속상했다. 그때 사실을 말하기 더 어려웠다"고 고백했다.

그는 "나랑 술을 한 잔 하다가 (도경완이) '자기야 참 답답하겠다'고 하는데 너무 서운했다. 하루는 내가 눈물이 터져 '난 어디 가서 이야기를 해야하냐'면서 울었다. 조금 기대려고 하면 남편이 밀어냈다"고 밝혔다.

이에 '다시 태어난다면 장윤정과 결혼할 거냐'는 질문이 나오자 도경완은 망설임 없이 "난 안 한다"고 답했다.

그는 "힘든 게 아니고 이번 생에 대한 기억을 갖고 태어나면 하겠는데 기억이 없을 거 아니냐. 그럼 매 순간 또 미안해할 거 같다. 또 미안해하고 싶지 않다"고 말했다.

이어진 제작진과의 인터뷰에서 도경완은 "어쩔 수 없다. 타고 태어난 게 다르다. 이걸 인정하는 것도 속상한 과정이었다. 실생활에서 그런 일들이 벌어지니까 자연스럽게 미안한 마음이 든다"고 밝혔다.

그는 "기형적이라고 얘기할 수 있을 만큼 우리는 무게 중심이 한쪽으로 쏠렸다. '내가 조금이라도 더 짊어지고 있는 게 뭐지?' 생각해 봤을 때 진짜 없다"며 "실제로 아내가 더 큰 무게를 담당하는 것 같아서 자연스럽게 미안한 감정이 든다"고 전했다.

