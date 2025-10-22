JNTG, 유럽 최대 수소 기술 박람회 참가… 글로벌 청정에너지 시장 공략 박차

사진=제이앤티지 제공

국내 탄소 소재 전문 기업 제이앤티지(JNTG)는 10월 21일 독일 함부르크 메세(Hamburg Messe)에서 열리는 세계 최대 규모의 수소 기술 전시회 ‘Hydrogen Technology Expo Europe 2025’에 참가한다고 밝혔다. 제이앤티지는 이번 전시를 통해 유럽 및 글로벌 주요 고객사와의 네트워킹을 강화하고, 신규 프로젝트 기회를 모색할 계획이다.

제이앤티지는 전시 현장에서 수소연료전지용 Gas Diffusion Layer(GDL), 수전해 시스템용 Carbon Substrate(CS), 에너지저장시스템용 Graphite Felt Electrode(GFE) 등 차세대 핵심 소재를 선보인다. 이를 통해 글로벌 청정에너지 시장에서 자사의 기술 경쟁력을 직접 소개할 예정이다.

2006년 그룹사 제이앤티씨(JNTC)에서 시작한 연구를 기반으로, 지난 20여 년간 축적된 소재 기술력과 제조 노하우는 제이앤티지의 핵심 자산이다. 또한 자동화 설비 전문 기업 제이앤티이(JNTE)와의 협업을 통해 고객 맞춤형 설비 셋업이 가능해 신속한 대응과 안정적인 품질 확보가 가능하다. 이러한 강점을 바탕으로 글로벌 고객들이 단기간 내 실질적인 사업 성과를 창출할 수 있도록 지원하고 있다.

제이앤티지 장재원 대표는 “한국 No.1을 넘어 글로벌 No.1이 되기 위해 지속적인 연구개발과 설비 투자를 이어온 결과, 현대자동차(Hyundai Motor), 보쉬(Bosch) 등 세계적 기업들과 파트너십을 구축할 수 있었다”며 “앞으로도 유럽, 미국, 중국 등 주요 글로벌 시장에서 제이앤티지의 기술력과 품질을 널리 알리며, 청정에너지 미래를 앞당기는 데 기여하겠다”고 밝혔다.

이번 전시는 독일 함부르크 메세에서 진행되며, 글로벌 고객 및 파트너들은 현장에서 제이앤티지의 최신 기술과 제품을 직접 확인할 수 있다.

