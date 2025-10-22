캄보디아 사태에 노동부 민간 구인정보 모니터링 범위 확대 나선다

최근 캄보디아에서 한국인을 대상으로 하는 취업 사기로 인한 피해가 급증해 고용노동부가 민간 채용플랫폼과 대책 마련에 나섰다.

노동부는 22일 서울 중구 서울고용노동청 아카데미홀에서 ‘안전한 채용환경 조성을 위한 채용플랫폼 간담회’를 열었다. 간담회에는 권창준 노동부 차관과 함께 잡코리아, 사람인, 인크루트, 원티드, 잡플래닛 등 주요 채용플랫폼 관계자들이 참석했다. 참석자들은 청년 해외취업 사기 예방과 구인공고 모니터링 고도화 방안을 논의했다.

고용노동부. 연합뉴스

한국직업정보협회는 ‘고수익 보장’, ‘숙식 제공’ 등 특정 단어를 자동 차단하는 필터링 기능을 강화하고, 이미지 파일 형태로 게시된 허위 광고까지 인식·탐지할 수 있는 인공지능(AI) 기술 도입을 제안했다.

정부는 이 같은 건의를 바탕으로 내년 상반기까지 주요 포털·민간 채용사이트와 협력해 ‘안전 채용 정보관리 표준모델’을 마련한다. 해외취업 공고를 포함한 민간 구인정보 전반으로 모니터링 범위도 확대한다는 방침이다.

노동부는 이미지 내 문자를 자동 분석해 위험 문구를 식별하는 AI 기반 시스템 도입도 검토하고 있다. 민간 자율규약 형태로 확산시켜 업계 전반의 모니터링 수준을 높인다는 계획이다. 전날 임영미 노동부 고용정책실장은 국회 국정감사에서 “고용24 조치가 이뤄지고 있고, 민간 플랫폼에 대해선 협조를 부탁드리고 조치하려 한다”며 “다만 이미지로 된 공고는 파악할 수 없어 이미지를 파악하는 방법 등 기술적인 부분은 전문가와 협의 중”이라고 밝혔다. 이어 “네이버 등 포털의 경우 구인사이트가 아니기 때문에 방송미디어통신위원회와 협력해 적극적으로 조치하도록 하겠다”고 했다.

권 차관은 “구인공고는 취업을 준비하는 청년들에게 노동시장과의 첫 연결고리 역할을 하지만, 검증되지 않은 구인정보는 순식간에 범죄의 통로가 될 수 있다”며 “민관이 협업해 청년 안전을 위해 정밀한 구인공고 모니터링 체계를 구축하겠다”고 말했다.

