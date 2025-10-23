이탈리아 컨템포러리 ‘파라점퍼스’, 배우 위하준과 함께한 25FW 화보 공개

사진=파라점퍼스 제공

이탈리아 컨템포러리 브랜드 ‘파라점퍼스(PARAJUMPERS)’가 배우 위하준과 함께한 2025 가을/겨울 시즌 화보를 보그 코리아 11월호를 통해 공개했다.

이번 화보는 파라점퍼스의 2025 가을·겨울 시즌 컬렉션을 기반으로, 브랜드 고유의 혁신적인 기능성과 세련된 디자인에 위하준의 카리스마가 더해져 완성됐다. 강렬한 조명과 대비되는 컬러 톤 속에서 위하준은 파라점퍼스 마스터피스 라인의 레드 봄버 자켓 파이어를 착용했으며, 강인함과 여유가 공존하는 남성미를 선보였다.

또한 매력적인 컬러 조합의 체크 패턴 셋업을 착용해 브랜드 특유의 기능성과 스타일을 한층 모던하게 풀어냈다. 대비되는 블랙 패널 디테일과 구조적인 실루엣이 더해져 화보 전반에 파라점퍼스만의 아이코닉한 존재함을 극대화했다.

특히, 가먼트 다이 처리된 옐로우 컬러 다운 재킷 윌프레드를 톤다운된 팬츠와 매치해 절제된 센스를 더했다. 파라점퍼스만의 가먼트 다이 아이템은 자연스러운 깊이감과 빈티지한 무드를 자아내어, 세련되면서도 편안한 스타일을 완성한다.

한편, 헤비 다운 재킷 블랙번은 극한의 겨울에도 착용 가능한 실용성을 갖추었으며, 루즈한 실루엣과 부드러운 컬러 톤으로 안정감 있는 분위기를 연출한다. 위하준은 각각의 아이템을 자신만의 방식으로 소화하며, 도시적 강인함과 여유가 공존하는 남성적 이미지를 완성했다.

사진=파라점퍼스 제공

파라점퍼스와 배우 위하준이 함께한 화보는 보그 코리아 11월호를 통해 확인할 수 있으며, 파라점퍼스의 2025 가을·겨울 컬렉션은 전국 오프라인 직영 매장과 네이버의 공식 브랜드관, 561에서 만나볼 수 있다.

