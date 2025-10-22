그 돈이면...서울 승용차 4대 중 1대는 수입차

벤츠 E클래스. 사진=벤츠코리아 제공

서울 승용차 4대 중 1대는 외제차로 조사됐다. 수입차 비중은 부촌으로 꼽히는 강남권 3개 구에 집중됐다.

국내 수입차 판매는 꾸준히 증가하는 추세다. 국산차 가격이 크게 오르면서 수입차와 큰 격차가 사라진 게 주요 원인 중 하나로 풀이된다.

지난 19일 서울시가 발표한 ‘2025년 자동차등록 주요현황’에 따르면 지난 8월 기준 서울의 자동차 등록대수는 316만 6197대로 전년(318만 2265대)보다 1만 6068대 감소했다.

같은 기간 전국 자동차등록대수는 2643만 4692대로 전년 동기 대비 26만 2628대 늘어났다.

서울의 차량은 전국의 11.98%를 차지했다. 즉 시민 2.94명당 1대꼴로 자동차를 보유하고 있는 셈이다. 전국 평균은 1.94명당 1대다.

자치구별로 보면 강남구(25만 2784대) 가 가장 많다. 이어 송파구(24만 1401대), 강서구(20만 1153대), 서초구(17만 6775대), 강동구(16만 9190대) 순이었다.

이 5개 구 차량이 서울 전체의 32.87%를 차지하고 있다.

이러한 가운데 서울시의 외국산 차량 등록대수는 70만 4478대로, 1년 전(68만 3068대)보다 2만 1410대(3.1%) 증가했다.

승용차만 보면 외제차는 69만 2485대로 전체 승용차(277만 2133대)의 24.98%를 차지했다.

수입차 등록 상위 3개 구는 강남구(10만 6176대·15.07%), 서초구(6만 8883대·9.78%), 송파구(6만 4133대·9.10%)로, 세 지역에 전체의 약 34%가 집중돼 있다.

한편 한국의 수입차 사랑은 식을 줄 모른다.

올해 1~9월까지 누적 기준 신규 등록 수입차 대수가 22만대를 넘어섰다.

국내 수입차 시장은 독일의 메르세데스-벤츠와 BMW가 선점하고 있다.

앞선 21일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 9월 말 기준 누적 총 22만5348대의 수입차가 신규 등록했다.

이는 지난해 같은 기간(19만4731대) 대비 15.1%나 늘어난 수치다.

BMW와 벤츠가 각각 1위(5만7838대)와 2위(4만8283대)를 차지하며 변함없는 수입차 왕좌 자리를 사수했다.

완성차 트렌드가 내연기관차에서 전기차로 넘어가는 가운데 독보적인 브랜드 파워를 가진 테슬라를 선택한 소비자도 많았다. 테슬라는 4만3612대를 기록하며 3위에 올랐다.

4위와 5위는 렉서스와 볼보가 각각 1만1629대와 1만494대를 차지했다. 독일 완성차 3사 중 아우디는 8858대로 6위를 차지했다.

특히 같은 기간 1억5000만원 이상의 고급 수입차 시장도 크게 성장했다.

1억5000만원 이상 수입차 등록 대수는 올해 기준 9월까지 2만6910대, 지난해 같은 기간은 1만8701대로 43.9%나 늘었다.

1억5000만원 이상 럭셔리 수입차 등록 대수 순위는 올해와 내년 모두 1위부터 5위까지 BMW, 벤츠, 포르쉐, 랜드로버, 캐딜락으로 같았다. 그 외 렉서스와 람보르기니, 벤틀리도 10위권에 이름을 올렸다.

