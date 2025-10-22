순천향대 중앙의료원, 제1회 향설의학상 서울대 의대 김상정 교수 선정

순천향대학교 중앙의료원이 제1회 향설의학상 수상자로 김상정 서울대 의과대학 생리학교실 교수를 선정했다고 22일 밝혔다.

향설의학상은 순천향 설립자인 고(故) 향설 서석조 박사의 인술과 교육 철학을 기리기 위해 올해 제정됐다.

김상정 서울대 의대 교수.

상금은 1억원으로 의학 연구 분야의 뛰어난 연구자를 발굴하여 시상한다.

수상자로 선정된 김 교수는 소뇌 기억과 만성 통증을 아우르는 독보적 연구를 해 왔다. 지난 1월 두 주제를 연결하는 창의적인 연구 논문을 네이처 뉴로사이언스에 게재했다. 운동 기능을 관장하는 것으로 알려진 소뇌가 통증 경험을 조절할 수 있으며, 새로운 소뇌 별세포 분자 기전을 통해 만성 통증을 치료할 수 있다는 사실을 제시했다.

서교일 학교법인 동은학원 이사장은 "향설 서석조 박사 기념사업회가 기획한 향설의학상은 국내 의학 연구의 지평을 넓히고 탁월한 연구자들을 격려하는 의미 있는 상이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

순천향대학교 중앙의료원은 다음달 9일 순천향대천안병원에서 '향설의학연구학술대회'를 개최한다. 대회에서 향설의학상을 비롯해 향설학술연구비 및 향설 젊은연구자상도 함께 시상할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지