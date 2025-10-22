삼성웰스토리, 암 생존자 초청 ‘암 치유 건강 식단’ 쿠킹클래스 진행

삼성웰스토리는 암 생존자와 삼성서울병원 의료진이 경기 성남 본사에서 건강 식단 조리법을 소개하는 쿠킹클래스를 진행했다고 22일 밝혔다. 삼성웰스토리 제공

암 치료 후 일상으로 복귀한 암 생존자들이 주치의와 함께 삼성웰스토리 전문 조리사 시연에 맞춰 음식을 만들어 더욱 의미가 컸다.

삼성웰스토리와 삼성서울병원이 함께 펴낸 ‘암 치유 건강 식단’에서 자신만의 레시피를 소개한 한 생존자도 이날 자리에 참여했다.

악성림프종을 극복하고 조혈모세포이식으로 건강을 되찾은 A씨는 본인의 인생 식단으로 꼽은 ‘토마토달걀볶음’을 직접 만들었다.

빠른 시간 안에 손쉽게 만들 수 있으며 고단백 달걀 요리로 토마토에 들어있는 라이코펜이 항산화 효과를 극대화해 암 발생 위험을 줄일 수 있어 암 환자들의 일상 회복식으로 추천을 받고 있다.

쿠킹클래스의 또 다른 메뉴로는 항암치료 후 음식 입맛이 변했을 때 먹으면 좋은 요리로 소개된 가지피자가 준비됐다. 밀가루 도우가 없어 편하게 소화할 수 있는 이색 요리로 손꼽힌다.

삼성웰스토리 관계자는 “암 생존자들이 올바른 영양 섭취와 건강한 식생활을 이어 나갈 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

