“나올 때 외투 챙기세요”…출근길 5도 안팎 ‘쌀쌀’ [오늘날씨]

수요일인 22일은 기온이 평년보다 낮고, 바람도 강하게 불어 쌀쌀한 날씨가 이어질 전망이다.

​ 서울 종로구 광화문네거리에서 두꺼운 옷차림을 한 시민들이 이동하고 있다. 뉴시스

이날 기상청은 “북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 중부지방을 중심으로 아침 기온이 평년보다 2~5도 낮은 5도 안팎까지 떨어지겠다”며 “바람이 강하게 불어 체감온도는 더 낮아 쌀쌀하겠다”고 이날 예보했다.

강원영동과 경북동해안·경북북동산지, 경남권동부, 제주도에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠고, 오전 6시까지 소강상태를 보이는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △강원영동 20~60㎜ △경북동해안·경북북동산지 5~40㎜ △부산·울산 5~20㎜ △경남동부내륙, 울릉도·독도: 5㎜ 안팎 △제주도 5㎜ 미만 등이다.

일부 중부내륙과 남부 산지에는 서리가 내리고, 경기북부내륙과 강원산지에는 얼음이 어는 곳도 있을 것으로 보여 농작물 피해에 유의해야 한다.

하늘은 모레까지 강원영동과 경상권, 제주도를 중심으로 대체로 흐리겠고, 그 밖의 지역은 가끔 구름이 많겠다.

해상은 전 해역에서 바람이 매우 강하고 물결이 높게 일겠다. 동해중부먼바다, 오전에는 동해중부앞바다와 경북북부앞바다, 밤부터는 제주도남부앞바다에도 풍랑특보가 추가로 발효될 가능성이 있다.

오전 내륙 곳곳에서 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 예상된다. 해안과 제주도에는 순간풍속 15m/s(시속 55㎞) 안팎의 강한 바람이 불 것으로 보인다.

아침 최저기온은 3~14도, 낮 최고기온은 14~23도를 오르내려 기온은 평년보다 낮겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 6도, 인천 6도, 수원 5도, 춘천 6도, 강릉 8도, 청주 7도, 대전 6도, 전주 7도, 광주 8도, 대구 11도, 부산 14도, 제주 16도다.

낮 최고기온은 서울 18도, 인천 17도, 수원 18도, 춘천 18도, 강릉 15도, 청주 19도, 대전 19도, 전주 20도, 광주 21도, 대구 19도, 부산 22도, 제주 21도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

