“사람 살려” 외치면… AI가 비상벨 ON

서울 관악구가 안전 사각지대 해소를 위해 서울시 최초로 지하공영주차장에 ‘비명인식 비상벨’을 설치했다.



관악구는 올해 시 안심장비 지원사업 공모에 선정돼 지난달 삼성동 원신공영주차장에 비명인식 비상벨을 설치했다고 21일 밝혔다.



비상벨은 인공지능(AI)을 기반으로 “사람살려”, “도와주세요” 등 비명소리를 인식하면 자동으로 울린다. 작동 시 경찰 출동을 안내하는 음성과 사이렌 소리가 울려 가해자의 도주를 유도한다. 관악구시설관리공단 관제실로 연동돼 음성통화가 연결되며, 긴급상황이 발생하면 관제실에서 즉시 경찰에 신고하는 체계로 운영된다.



원신공영주차장은 주택가 밀집지역에 위치해 유동인구가 많고, 지하공간 특성상 범죄에 쉽게 노출될 수 있어 비상벨 설치가 범죄 예방에 큰 효과를 가져올 것으로 구는 기대하고 있다.



구는 이와 함께 주거 안전 취약계층을 대상으로 문열림 감지장치, 창문잠금장치, 현관문안전장치 등의 장비를 지원하고 있다고 설명했다.



박준희 구청장은 “구민 수요를 반영한 안심장비 지원사업을 꾸준히 확대해 구민 모두가 안심하며 생활할 수 있는 ‘범죄 없는 안전도시 관악’을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

